Vučić o rezoluciji o Srebrenici: Zašto lažete?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas inicijativu za usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

"A zašto to radite? To nije odavanje počasti žrtvama.. Šta je smisao? Šta je cilj? Naplate ratne štete? Da li će to dovesti do ukidanje Republike Srpske? Naravno da neće. Da li bi to hteli? Naravno da bi", kazao je Vučić poslije Samita lidera Zapadnog Balkana u Kotoru.

"Zašto lažete da se radi o individualnoj krivici, kada se ona dokazuje na sudu.. Ovde je reč o političkoj odluci da se stavi kolektivni žig. Ponosan sam što Srbija uzdignute glave može da se usprotivi velikim silama", dodao je Vučić, prenosi B92.

