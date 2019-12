Vučić odgovorio Komšiću: Ne znam šta mu smeta, Srpska je ustavna kategorija

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija samo jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i da poštuje integritet BiH, te poručio predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću da je Republika Srpska ustavna kategorija.

Vučić je ukazao na fer odnos Beograda prema Sarajevu, rekavši da ne zna šta je Komšiću zasmetalo u Prijedlogu strategije odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije.

"Ne znam šta mu je smetalo? Da je Republika Srpska u BiH? Pa, to je dejtonska stvar ili valjda neće da postoji Republika Srpska? Mi smo rekli da se zalažemo za Republiku Srpsku u BiH. To svaki dan govorimo. Da ukinemo Republiku Srpsku? Pa, ne može! To je ustavna kategorija i piše u Dejtonskom sporazumu", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara u Smederevskoj Palanci.

On je istakao da, zarad izgradnje dobrih odnosa, nije reagovao kada je Komšić prije neki dan govorio da je za njega samoproglašeno Kosovo nezavisno.

"Samo nas pustite na miru. Ćutimo kad pričate gluposti o Kosovu i o svemu drugome, ništa vam ne odgovaramo. Hajde, pustite nas malo", poručio je Vučić.

Prijedlogom strategije nacionalne bezbjednosti Srbije utvrđena je obaveza očuvanja i zaštite srpskog naroda gdje god da živi, a očuvanje Republike Srpske postavljeno kao prioritet spoljne politike.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je da je Prijedlog strategije odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije čin neprijateljskog odnosa prema BiH i da bi njegovo usvajanje donijelo dodatne tenzije na Balkanu.

Povezana vijest:

Komšić: Strategija Srbije udar na regionalni mir i stabilnost