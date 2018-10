Vučić pisao Dodiku: Jasno je, Srbi su uvek dežurni krivci

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, u kojem je izrazio veliko žaljenje što neće učestvovati u važnoj i veličanstvenoj ceremoniji otvaranja bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, ali i razumijevanje što je lider SNSD i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, od njega tražio da ne prisustvuje tom događaju koji su, kako kaže, dugo i temeljno planirali.

Predsjednik Dodik je u juče upućenom pismu zamolio predsjednika Vučića da odloži ranije planiranu posjetu Istočnom Sarajevu za poslije izbora u BiH.

Predsjednik Vučić u pismu Dodiku, međutim, primjećuje da je u Bosnu i Hercegovinu, u izbornu kampanju, stigao hrvatski premijer Andrej Plenković, ali, kako je naveo, gotovo niko, pogotovo ne iz Evropske unije, nije optužio Hrvatsku za direktno miješanje u unutrašnje stvari BiH, kao što niko nije optuživao Sarajevo za miješanje u stvari drugih država čiji su lideri kretali u izborne kampanje upravo iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

"I vama i meni je sasvim jasno da postoji dežurni krivac, a to smo mi Srbi. Upravo zato, saradnja Srbije i Srpske, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, u budućnosti, mora da bude sveobuhvatna i snažnija. To niko ne može da nam zabrani, niti to smemo da im dozvolimo."

Predsjednik Vučić je u pismu izrazio i žaljenje što zbog nedolaska neće biti u prilici da sa Dodikom razgovara o, kako je naveo brojnim zajedničkim projektima i podršci države Srbije Republici Srpskoj i njenom narodu.

"U potpunosti razumem to što ste od mene tražili da danas ne prisustvujem događaju koji smo dugo i temeljno pripremali, i to, poštovani predsedniče, govori o vašoj odgovornosti i brizi za celinu interesa srpskog naroda. Napadi kojima je Srbija bila izložena tokom izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, nisu nikakva novost", naveo je Vučić.

Novost je, istakao je, to da su u tim napadima i optužbama učestvovali i neki srpski političari i analitičari, računajući da će time dobiti širu podršku dela međunarodne zajednice u ostvarenju ličnih interesa.

"Svejedno zahvalan sam vama na razumevanju, posebno našem narodu u Srpskoj, koji voli Srbiju, i obećavam vam da će pomoć i razvojna podrška Srbije Srpskoj biti samo veća i snažnija", poručio je Vučić, koji je još jednom čestitao narodu Istočnog Sarajeva otvaranje divne bolnice, u vjeri i nadi da će uskoro moći da se obrati narodu sarajevsko-romanijskog kraja i zahvalim za svu ljubav koju gaje prema Srbiji.

"Na kraju, poštovani predsedniče, želim Srpskoj i Bosni i Hercegovini mirne, demokratske i uspešne izbore“, navodi se u pismu predsjednika upućenom Dodiku, saopštila Pres služba Predsjednika.