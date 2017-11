Vučić zove Govedaricu u Beograd

SARAJEVO - Iako su predsjednik SDS-a Vukota Govedarica i ostali lideri Saveza za promjene javno poručili kako njihovi predstavnici neće napustiti institucije Bosne i Hercegovine, promjena ovog stava pokušava se izlobirati u Beogradu.

Naime, kako Vijesti.ba saznaju iz izvora bliskih Savezu za promjene, Vukota Govedarica dobio je poziv na sastanak u Beograd od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Isti izvor kaže da je nakon rezolutnog stava Govedarice da Srbi neće napuštati institucije BIH, Milorad Dodik od Vučića tražio da izvrši dodatni pritisak na lidera SDS-a te ga ubijedi da posluša Dodikov zahtjev.

S druge strane, Vučićev interes je da regionu ali i međunarodnoj zajednici dokaže da je njegov stav presudan u odlukama političkih lidera iz Republike Srpske.

Hoće li lider SDS-a ostati pri svom stavu i očuvati stabilnost ili će ga promijeniti i doprinijeti još većoj kulminaciji krize nastale harangom iz Srbije nakon lažno prenesenih izjava člana Predsjedništva BIH Bakira Izetbegovića iz intervjua za DW, znaće se već početkom naredne sedmice kada bi sastanak Vučića i Govedarice trebao biti održan.

Govedarica je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da provede referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH nikada nije bila ozbiljna. Uz ostalo se osvrnuo na izjave Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića vezane za Kosovo.

"Mi nikako nismo mogli u tom trenutku predvidjeti da će odluka biti skrivena u Službenom glasniku. Dodikova namjera nikada nije ozbiljna da provede referendum", kazao je Govedarica.



Istakao je da je poslije toga Milorad Dodik, kako se to navodi u medijima, upoznat da je bio prisliškivan.



"To nas dovodi do jedne logične konstatacije da kad je storniran referendum da je i obustavljena istraga protiv njega", kategoričan je Govedarica.



Predsjedništvo SDS-a osudilo je sve izjave Bakira Izetbegovića vezane za Kosovo, kao i Dragana Čovića koji je to ponovio sedam dana ranije, znajući kako i na koji način Bosna i Hercegovina funkcioniše.



"Bez Srba nema nikakvih odluka u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo braniti interese Srba i sa jedne i sa druge strane Drine", istakao je Govedarica.



Napomenuo je da nema nikakve sumnje da je ta izjava doprinijela jednoj poluvanrednoj situaciji.



"Te izjave remete ne samo odnose unutar BiH, veći i u cijelom regionu. Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije definišu odnose u cijelom regionu", poručio je Govedarica.



Napomenuo je da SDS ima dobre odnose sa političkim partijama koje čine Savez za promjene i da će na tim odnosima još raditi.



"Mogu da potvrdim da smo opredijeljeni da u tom koalicionom savezu izbacimo svoje kandidate kad za to dođe vrijeme. Opredjeljuje nas zajednički cilj", zaključio je Govedarica. (vijesti, ba, klix.ba)