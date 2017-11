Vučićev kabinet: Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske

BEOGRAD - Vlast u Srbiji ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji, komentar je koji je list “Danas” dobio u kabinetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na pitanje o najnovijoj izjavi Milorada Dodika, predsjednika RS, koji je, tokom intervjua za Deutsche Welle, nacrtao mapu Zapadnog Balkana.

Kako su za “Danas” rekli sagovornici iz kabineta srpskog predsednika, Srbija je jedina prepreka otcjepljenju Republike Srbije od Bosne i Hercegovine, što je, kažu u Vučićevom kabinetu, i sam Milorad Dodik rekao u pomenutom intervjuu.

Milorad Dodik je u intervjuu za Deutsche Welle rekao da BiH neće opstati ni u kakvom obliku, da je to "propala država", kao i da Srbi "nisu bez alternative".

Dodik kaže da Republici Srpskoj predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.

"Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili", kaže on.

(Danas)