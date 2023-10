Vučinić: Skupštinskim parama kupovali sendviče na pumpi i u Mekdonaldsu

BANJALUKA – Reprezentacija Narodne skupštine RS, koji čine predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, te potrpedsjednici, generalni sekretar, zamjenici i pomoćnici, potrošila je u osam mjeseci 2023. godine više od 60.000 KM za redovne aktivnosti, a novcem su se, prema izvještaju koji je dostavljen Administrativnoj komisiji NSRS kupovali i sendviči na pumpama i u Mekdonaldsu.

Podsjetimo, reprezentacija Narodne skupštine RS na raspolaganju ima novac za interne i eksterne aktivnosti, a koje podrazumijevaju ugostiteljske usluge prilikom održavanja sjednica i radnih sastanaka u službenim prostorijama NSRS i Ugostiteljskog servisa Vlade u zgradi parlamenta, kao i rad van skupštine, odlazak na službena putovanje, te određene vrste poklona.

Gore pomenuta Administrativna komisija usvojila je na današnjoj sjednici novi Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Narodnoj skupštini RS, a njime su po prvi put, ograničena sredstava za reprezentaciju na mjesečnom nivou, definisane procedure, uslovi i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava i ograničeni maksimalni novčani iznosi odobreni za kupovinu i primanje poklona.

Komisija je tako usvojila prijedlog predsjednice Komisije Spomenke Stevanović o smanjenju iznosa za internu reprezentaciju, kojim su ovi iznosi, u odnosu na predložene, smanjeni za 18.000 KM na godišnjem nivou.

Međutim, prije nego što je ovaj Pravilnik usvojen, članovi Administrativne komisije mogli su se uvjeriti kako je taj novac trošen do sada.

Đorđe Vučinić, član Komisije ispred Kluba Za pravdu i red, rekao je da je najviše novca od januara do avgusta potrošeno u Kabinetu Nenada Stevandića.

"Nenad Stevandić, to jeste njegov Kabinet, da ne bude da je potrošio on sam to, za internu reprezentaciju je potrošio 26.074,06 KM. Anja Ljubojević, potpredsjednik NSRS potrošila je 7.210,30 KM. Petko Rankić, potpredsjednik NSRS je potrošio 8.408 KM, dok je Mirsad Duratović, treći potpredsjednik NSRS, bio nešto skromniji i potrošio je 5.963 KM", pojasnio je Vučinić.

"Što se tiče eksterne reprezentacije, Mirsad Duratović potrošio je 1.226 KM, što znači da je to trošio van Narodne skupštine RS, pa bilo da je to u inostranstvu, ili po kafićima, restoranima i tako dalje. Anja Ljubojević je potrošila 1.232 KM, dok je najskromniji tu bio Petko Rankić 1.114 KM", dodao je Vučinić.

Ipak, najzanimljivije podatke, on je iznio sa trošenje sredstava po ovom osnovu od strane Stevandićevog kabineta.

"U zemlji je na eksternu reprezentaciju potrošio 164,90 KM, a u inostranstvu 1904,74 KM. Ono što je zanimljivo, dobili smo određene podatke gdje su trošeni računi, ali ne i ono za šta je to trošeno. Meni je zapao za oko datum od 23.3-25.3., a lokacija Beograd, Sombor. U pitanju je NIS petrol pumpa, a to je je bio Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji. Nenad Stevandić potrošio je 10,17 KM na pumpi. Dobio sam objašnjenje da su u pitanju sendviči sa pumpe koji su pravdani u reprezentaciju. Ono što će javnosti biti vrlo zanimljivo, jeste da je u periodu kada je boravio u Austriji u Lincu, ovdje piše naziv Petrol i Mekdonalds potrošio 142,93 KM. Naša reprezentacija iz skupštine se troši na Mekdonalds", naveo je Vučinić.