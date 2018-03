Vud: BiH u posljednje tri godine napustilo 170.000 građana, korupcija glavni razlog

Komentari: 2

Nije korupcija glavni razlog ni za šta. Razlog za odlazak mladih ljudi je propast ekonomije. Ona ima veze sa korupcijom, ali to je 5 posto problema. Ekonomija je u rasulu iz drugih razloga. Zato jer su ti isti mešetari iz belog sveta naterali tri neprijateljska naroda koji nisu mogli zajedno da žive u SFRJ da se sada navodno "vole" i "saradjuju" u nefunkcionalnoj uniji FBiH i RS. Dok se ne reši političko uređenje ovog prostora, nema ekonomije, sve da je korupcija i ravna nuli. Korupcija je posledica rasula, a ne obrnuto. Kad se zavede red i raščisti rasulo, nestaće (u velikoj meri) i korupcija. Ovaj lopov bi da pod izgovorom korupcije centralizuje propalu bivšu S.R. BiH. Čim nestane nepotrebne dejtonske ludačke košulje nad tri države (turskog dela FBiH, HRHB i RS) i kada one budu nezavisne ili deo svojih matica, neće biti ni korupcije u ovoj meri, doći će strana ulaganja, krenuće ekonomija i nešto mladih će i ostati. Ovako se agonija samo nastavlja. Bakirov plan da ispuni san svoga turskog baba Ali IzzetBey-a, i milom ili silom protera sve Hrvate i Srbe je uzrok svega.

Korupcija? Jednostavno, ona je došla sa "naprednom Evropom" gdje je našla plodno tlo u džepovima političara i u glavama prokletih. No, korupcija je jedan od razloga odlaska, ne samo ona koja se tiče privrede već POLITČKA KORUPCIJA. Ako ih je toliko otišlo zbog lopovluka još više ih je otišlo zbog MRŽNJE. Ona čuči na svakome mjestu, ona je zauzela busije, ona kleveće i ubija sve ljudsko... ona je neizbježni govor političke svakodnevnice. Ako je to na zapadu stvar interesa, onda je u BiH to rezultat interesa i osjećaja. Osvrnite se - danas Republika Srpska ne podržava Zakon o spomenicima NOB, antifašizam? Zašto? Zato da SVI odemo, da ONI ostanu, da bude SVE njihovo. I dalje se odlazi. Pred knzulatom gužve. Posebno u Banja Luci. Jok, to nismo MI. To su nam podmetnuli omladinu iz Federacije. To odlazak čekaju Sanjani, Bošćani. Zeniočani... ovdje cvjeta najljepše cvijeće koje najbrže vene! Odavno s druge strane istine sve ovo vidim. Zbogom!