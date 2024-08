Vujić: Očekivali smo konkretnu reakciju Agencije za bankarstvo

BANJALUKA - Direktor Kompanije " Invictus Technology Group" iz Banjaluke Bojan Vujić rekao je da su u ovoj kompaniji razočarani pasivnošću Agencije za bankarstvo Republike Srpske i mlakim reagovanjem Privredne komore na činjenicu da su kompanije i radnici bez bilo kakvog osnova i dokaza ostavljeni bez zagarantovanih prava, te naglasio da osim tapšanja po leđima i priče o razumijevanju problema ništa drugo od njih nisu dobili.

"Smatramo da su u Agenciji za bankarstvo morali zauzeti mnogo otvoreniji stav prema bankama, sa jasnim upozorenjima i konkretnim reakcijama i pokazati da kao što je interes društva da postoje banke, tako i banke ako žele da rade, posluju i zarađuju u ovom društvu moraju da poštujući zakone osiguraju normalne preduslove da svaka nova firma može stati na noge otvaranjem računa", rekao je Vujić za Srnu.

Nakon što su bili prinuđeni da smanje broj zaposlenih u ovoj kompaniji, jer su se suočili sa brojnim nezakonitim postupcima onih koji bi u Republici Srpskoj i BiH trebali da osiguraju prava zagarantovana zakonima, Vujić je pojasnio da su naišli na zatvorena vrata u bankama, i to u Banjaluci, ističući da je strah od američke reakcije kod njih očigledan.

Za banke više ne vrijede argumenti, niti za njih važe zakoni srpske i bih, samo vide profit

"Jednostavno, argumenti da smo nova firma koju vode stručni ljudi, koji nisu na bilo kakvoj listi, da je firma registrovana uredno u sudu - za njih više ne vrijede. Za njih više ne vrijede ni zakoni Republike Srpske i BiH i banke samo vide onih nekoliko stotina miliona maraka profita koje svake godine uzmu od građana i privrede i zbog toga ni ljudi, radnici koje će ostaviti bez posla nisu više argument da urade jedino moguće, otvore račun novoj firmi, jer bez računa nema firme, nema poslovanja.

Mi više zaista ne znamo šta treba da uradimo da bismo dokazali nekome da možemo da radimo, jer niko ne zna da kaže kakav dokaz da donesemo da možemo da radimo. Kao da je stvorena svojevrsna 'zona sumraka' iz koje ne znamo gdje je izlaz", pojasnio je Vujić.

On je rekao da su očekivali da će prvi ljudi Agencije za bankarstvo, nakon okruglog stola koji je prošlog mjeseca održan u Područnoj privrednoj komori Banjaluka, podstaknuti raspravom kojoj su prisustvovali i samim zaključcima, reagovati konkretno prema Vladi inicijativom i prijedlogom da uskladi u zakonima ono što je neusklađeno, pa da bude usklađeno i da se zaštite na isti način i građani i preduzeća od ovakvih nemilih situacija.

Vujić je naglasio da u kompaniji " Invictus Technology Group" ne mogu da se otmu utisku da je i sama Privredna komora Republike Srpske u cjelini mlako reagovala bez prave namjere da se podstaknu svi relevantni subjekti na pronalazak konkretnog rješenja za kompanije i radnike koji su bez osnova i dokaza ostavljeni bez zagarantovanih prava.

"Iskreno apelujemo na institucije da se uključe u rješavanje ovog problema, da ponude model koji će svakom privredniku ubuduće omogućiti ravnopravan tretman na tržištu u ovoj zemlji i da ne može neka strana ambasada da bude jača od ustava i zakona u našoj zemlji.

Zbog jedne nemoguće situacije, u kojoj smo ostali bez bilo kakve šanse da radimo, zaista bez naše krivice, mi smo ove sedmice morali sjesti, podvući crtu i suočiti se sa stvarnošću. A činjenica je da smo i kao nova firma bez bilo kakvog razumnog argumenta onemogućeni da radimo i smatrali smo da to moramo da kažemo i našim zaposlenima", rekao je Vujić.

Nažalost, dodao je on, u ovom trenutku kompanija "Inviktus tehnolodži grupa" moraće sa velikim brojem od 170 radnika da raskine potpisane ugovore, a ono što iz ove kompanije mogu da garantuju radnicima jeste da će dobiti svoja zarađena primanja i da će biti ispoštovano sve što ih o ovakvim situacijama sleduje po zakonu i po ugovorima koje su sa njima potpisali.

"Naš glavni cilj već dva i po mjeseca od kada smo se našli na udaru bio je da sačuvamo radna mjesta, jer sa tim ljudima, stručnjacima znali smo da možemo uspješno da poslujemo i gradimo i novu kompaniju. Zato su glavni menadžeri i odlučili da sa svojim stručnjacima grade novu kompaniju i da preuzmemo dalje odgovornost jer smo vjerovali da niko razuman neće blokirati ljude, radnike, njihove porodice ostaviti bez plate, nego da će podržati svakog ko želi da radi, stvara i osigura platu", naglasio je Vujić.

On je naveo da je svako od njih mogao da ode svojim putem, ali su bili svjesni da samo zajedno, zahvaljujući iskustvu i znanju, mogu u mnogo kraćem vremenu da naprave opet respektabilnu firmu.

"U to sam duboko vjerovao i prije mjesec dana, kada smo pregurali težak period, onu prvu fazu konsolidacije... Tada su u novoosnovanoj kompaniji 'Inviktus' potpisani novi ugovori sa radnicima, i svi do jednog su nam dali povjerenje, potpisali ugovore što nas je sve dodatno učinilo ponosnim, a kako i ne bi kad su svi ti ljudi ostali uz nas uprkos svim izazovima", istakao je Vujić.

On je rekao da se potvrdilo koliko su bili u pravu što su godinama unazad ulagali u kadar i sada se vidjelo kako su njihovi zaposleni doživljavali sve što se stvaralo i gradilo.

"I bez obzira na sve, mora se priznati da su oni svojim radom, stručnošću i zalaganjem zaslužni što smo stvorili kolektiv za primjer", rekao je Vujić.

On je, kaže, smatrao da kad su uspjeli da krenu ispočetka, zadrže radnike, da će razum da pobijedi i fokusirali su se više na posao, kako da obnove mnogo toga što im odjednom treba kao novom poslovnom subjektu.

"I na tadašnja pitanja novinara hoćete li uspjeti dobiti sve što je i formalno neophodno za novu firmu, nisam mislio da može nastati neki nerješiv problem. Stalno sam govorio ono što je istina. Ja sam u IT biznisu 25 godina, moje kolege isto, nikada ništa drugo nisam radio i ne znam raditi osim IT, zar nije logično da onda kao IT profesionalci radimo i vodimo jednu IT kompaniju, a od države, banaka, ostalih institucija očekujemo samo da nas podrže tako što će poštovati zakone ove zemlje.

Kad ovo kažem, nemojte misliti da smo bili naivni. Otpočetka smo rekli da ne želimo da se sa američkom Ambasadom igramo mačke i miša, svjesni smo bili šta u stvarnosti znači njihov potez od 18. juna, ali smo vjerovali da oni nemaju ništa protiv radnika, protiv stručnjaka, protiv čovjeka na kraju krajeva...", istakao je direktor ove kompanije.

On je rekao da nije mogao da pojmi da će takva svjetska sila otvoreno da zaustavlja pravo čovjeka na rad, a puna su im usta priče kako žele dobro BiH.

"Sumnjam da će se sa njima složiti pošteni, stručni i vrijedni, naši radnici čije su porodice ostavili bez egzistencije", poručio je Vujić.

Kompanija "Inviktus tehnolodži grupa" iz Banjaluke saopštila je juče da je prinuđena preduzeti drastične poteze koji uključuju značajno smanjenje broja zaposlenih u ovoj kompaniji.

U saopštenju su naveli da je ovakva odluka donesena nakon što su se suočili sa brojnim nezakonitim postupcima onih koji bi u Republici Srpskoj i BiH trebali da osiguraju prava zagarantovana zakonima.

"Nakon ogromnog pritiska Ambasade SAD u Sarajevu, a u strahu od narednih poteza američke administracije i novih sankcija, banke su ignorisale naša nastojanja da kao nova kompanija dobijemo polazne elemente neophodne za normalno poslovanje", saopšteno je juče iz ove kompanije, prenosi Srna.

