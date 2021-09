Zamjenik pomoćnika sekretara Gejb Eskobar sastao se danas sa Bojanom Vujićem, ambasadorom BiH u SAD-u.

Eskobar I Vujić su razgovarali o važnim bilateralnim odnosima.

Deputy Assistant Secretary Gabe Escobar met today with Bojan Vujic, Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the United States to discuss our important bilateral relationship. pic.twitter.com/gOJmIKqqYe