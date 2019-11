Vukanović: Bošnjaci i Hrvati dobili ključna ministarstva

BANJALUKA - Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović izjavio je danas da su Bošnjaci i Hrvati dobili ključna, a Srbi najlošija ministarstva u Savjetu ministara.

"Zoran Tegeltija, /koji je imenovan za predsjedavajućeg Savjeta ministara/, nije dao odgovor ni na jedno ozbiljno pitanje, niti je želio da iznese lični ili stav svoje stranke, kako bi dobio podršku Bošnjaka za formiranje Savjeta ministara", rekao je Vukanović na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini.

On je dodao da je najavljeno da će doći do povećanja stope PDV-a, navodeći da će to još više otežati privredni ambijent.

"Ovo malo privrede što je ostalo sve više opterećuju. Treba ići na njeno rasterećenje, a ne povećanje poreza", naglasio je Vukanović.