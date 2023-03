Vukanović: Od Stanivukovića da se ogradi PDP, Stanivuković: Vukanović za mene završena priča

BANJALUKA – Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red poručio je da dok god se PDP ne odrekne Draška Stanivukovića ne može biti korektne saradnje između ova dva politička bloka.

On je dao rok Branislavu Borenoviću, predsjedniku PDP-a i ostalima u stanci, da se ograde od gradonačelnika Banjaluke prijeteći da će "snositi posljedice".

"Mogao sam im podijeliti stranku još ljetos i uništiti Jelenu Trivić kandidatruom kada je Draško danima molio da on i njegovi saradnici budu kod mene na listi. Rekao sam da neću. Time bih dobio tri, četiri poslanika ali i uništio svaku nadu da Jelena Trivić može pobijediti. Radio sam tada za opštu stvar. Toliko o njegovoj iskrenosti za PDP. Gospodinu Borenoviću ću jasno reći: Nema potrebe da me zoveš na sastanke dok on sjedi s tobom. Ako sa takvim podmuklim spletkarošem možeš da sjediš, ja tu neću", rekao je Vukoanović.

Dodao je da je na tribini u Banjaluci sam rekao Borenoviću da je sramota šta rade. "Rekao sam da su čovjeku koji je u kriminalu dali da glumi nekog golmana, da kao brani Banjaluku. Sve ću vas potopiti, narod nije lud. Ne može se govoriti o partnerskim i korektnim odnosima u opoziciji, koji podrazumijeva da mi dajemo SDS i PDP sve bez ijednog uslovljavanja, a s druge strane da dobijamo tužbe, spletke, niske udarce", rekao je Vukanović.

Stanivuković je banjalučkim medijima rekao da je nakon svega Vukanović za njega završena priča.

"Ćutao sam pola godine. Nadao se, vjerovao i slao poruke optimizma, vjere, bratstva. Sto puta sam mu sugerisao da griješi i laže o Banjaluci. Kada mu i dostavite dokaze on napiše svoju priču, ne interesuju ga uopšte. Nisam želio da tužim, spor je to proces. U tom pravcu sam imao potrebu da mu pošaljem nekoliko poruka, potpuno neprovjerenih, bez bilo kakvog truda. A on to bez bilo kakvog filtera objavljuje. Što se mene tiče, ja tu priču stavjam ad akta i žao mi je što tako đonom ide prema svima nama. Prema patrijarhu, prema saborcima, prijateljima”, rekao je Stanivuković za Srpskainfo.

Dodao je da je slučaj fakture na kojoj je navodno grad platio milion KM za nepostojeći krov na teniskoj dvorani, koja je u izgradnji, falsifikovana.

"Sve dalje što on priča, pada u vodu jer je pokazan način kako on radi. Njegovim ljudima sam, koji ga lažno obavještavaju, poslao poruku da je krov plaćen milion. Trebao je da ispituje ko mu je poslao tu falsifikovanu fakturu, ko mu je mijenjao brojeve, neka odgovori javnosti. To je samo jedan u nizu dokumenata koje su njemu njegovi šaptači falsifikovali. Pokazao je i lažni dokument u kojem stoji da pojedini ljudi ne plaćaju komunalnu naknadu i rentu Gradu i kada smo upoređivali dokumente, ne poklapaju. Namjerno je neko izvadio dio teksta i njemu drugačije poslao", kazao je Stanivuković.