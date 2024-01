Vukanović: Uništiću Stanivukovića (VIDEO)

MOSTAR – Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović poručio je kako će ''uništiti Draška Stanivukovića'', gradonačelnika Banjaluke.

'Otvoreno kažem - ja ću Stanivukovića uništiti. On potcjenjuje moju moć, ali ja koga nanišanim, taj je moj'', rekao je Vukanović. gostujući u podkastu portala Bljesak.info

''Prešao je crvenu liniju, 10 puta sam ga molio i upozoravao, kleo mi se da neće više, a evo radi isto. Tu je kraj'', navodi poslanik iz Trebinja.

Dodao je i kako mu je direktno poručio kako ga ''ne zanima koliko mu otac ima miliona, ali da neće biti kandidat''.

U razgovoru sa Borisom Čerkučem obrušio se na aktuelnog gradonačelnika Banjaluke.

''Njegova prevelika ambicija danas minira sve! On misli da je najbolji i najpametniji, a nije. Ljudi moraju znati neke stvari, recimo, zamolio sam ga da dođe jednom u Trebinje na skup, a on mi odgovara da je njemu to daleko i da gubi vrijeme, jer mu je samo bitno da on prođe'', prepričava Vukanović.

Naveo je i njegovu vezu sa krupnim kapitalom i vlasti u Srbiji.

''On nije ni sjeo u fotelju, gostuje u Srbiji, odmah pravi konekciju sa vlastima, misli da je Obrenović, da je mudar... On je sa svakim dobar, i sa krupnim kapitalom, ali ne može čovječe, moraš imati principe'', kaže Vukanović.

Dodao je da mu najviše zamjera partnerstvo s Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske.

''Njegovo partnerstvo s Dodikom je neoprostivo. Narod pada u apatiju zbog takvih stvari, daju ti povjerenje, a ti ostavljaš sve kako je bilo'', zaključio je Vukanović.

