Vukanović najavio blokadu autoputeva u RS

BANJALUKA – Nebojša Vukanović, poslanik u Klubu SDS-a, najavio je za proljeće blokadu autoputeva u RS ako Vlada RS, kako je rekao, hitno ne donese odluku da se izgradi novi magistralni put u Hercegovini koji će povezati opštine u tom dijelu RS, uoči rasprave o Zakonu o teritorijalnoj organizaciji RS.

On je rekao da je u Trebinju nedavno formirano udruženje privrednika, i da će ljudi iz Hercegovine uskoro krenuti u odlučne mjere da skrenu pažnju na, kako je rekao, zapostavljanje Hercegovine.

"Nevesinje je s okolnim mjestima od pet puteva povezano s četiri makadama. Pogledajte šta se dešava u Hercegovini. Juče je propala investicija izgradnje vjetroelektrana a niko se nije ni počešao. Ophodite se prema nama kao zla maćeha. Molim vas da najozbiljnije shvatite upozorenja iz Hercegovine“, rekao je Vukanović, i dodao da će predložiti da iz svakog regiona RS mora doći barem jedan ministar u Vladi RS.

Ljubiša Krunić, poslanik PDP-a, je takođe izrazio nezadovoljstvo što se RS ne razvija ravnopravno. Rekao je da Hercegovina ne traži autoputeve i brze puteve, već pristojne magistralne puteve.

On je rekao da očekuje od Vlade RS da ove godine izdvoji deset miliona maraka da se izgradi put Trebinje – Ljubinje.

"To nije puno novca ako se zna koliko će to popraviti kvalitet života ljudi u Hercegovini. Vjerovatno ste se svi vozili putem Ljubinje – Stolac, to je put smrti, koliko je tu ljudi poginulo na cesti kao da je ratno stanje. Hercegovina daje puno novca u Budžet RS, a šta za to dobija? Da li je moguće da je Nevesinje u XXI vijeku s četiri opštine povezano makadamom", rekao je Krunić.

Radovan Vuković, poslanik SNSD-a je rekao da će u narednom periodu biti uloženi napori da se stanje u Hercegovni popravi, uključujući i grad Bileću.

"Bileća je jedna od rijetkih opština u RS gdje je je povećan broj djece koji idu u školu. Napravljen je put i prema Gacku, i prema Nevesinju, i prema Stocu, Trebinju i Crnoj Gori. Ne bi bilo loše da možemo napraviti autoputeve, ali u ovakvoj situaciji nažalost to ne može priuštiti ni Prijedor koji je mnogo razvijeniji. Ne mogu da kažem da teče med i mlijeko, ali pokušaćemo u narednom periodu iskoristiti sve resurse da Bileća bude jedan od najbogatijih gradova u RS", rekao je on.

Davor Šešić, poslanik SDS-a, je rekao da je loša situacija s putevima ne samo u Hercegovini, ukazavši na put Bronzani Majdan – Sanski Most, koji, kako kaže, završava u šumi.