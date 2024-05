Vuković: Odluka CIK-a za PDP očekivana

BANJALUKA - Nenad Vuković, generalni sekretar PDP-a, komentarišući odluku Centralne izborne komsiije BiH da prizna "sporni listić" ove stranke za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao je da je takva odluka CIK-a za njega očekivana i da vjeruje da će sada Sud BIH donositi drugačije odluke.

"CIK je donio odluku kao i ranije ali je Sud BIH tada primorao CIK da oduzme jedan glas listi PDP i zbog toga je SNSD dobio taj famozni četvrti mandat u Domu naroda. Na kraju krajeva nije bitan taj mandat što sam to ja ili Snježana Novaković Bursać koja je sada tama, nego je ključno to što sa dva delegata koja bi u nekom scenariju imala opozicija, moguća prekompozicija vlasti i to na neki način dobija na važnosti", rekao je Vuković za Nezavisne.

On kaže da prema njegovim saznanjima SNSD ima pravo žalbe na ovu odluku CIK-a ali da je sada "objektivno drugačija siutuacija" u vezi sa tim postupkom.

"Sada je Sud BiH u situaciji da mu je Ustavni sud BiH već poništio rješenje koje je ranije donosio po ovom pitanju. S druge strane imamo situaciju da više nemamo predsjednika Suda BiH za koga ne mogu garantovati ali se pričalo da je imao neku vrstu umješanosti u taj postupak koji se ranije vodio po ovoj temi. Ove nove okolnosti mogu donijeti drugačije odluke", rekao je Vuković dodajući da ukoliko se sve završi na ovoj odluci CIK-a da onda slijedi žrijeb, a ne mandat PDP-u.

Podsjećanja radi, Centralna izborna komisija BiH ponovo je priznala "sporni listić" liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske.

Naime Ustavni sud Bosne i Hercegovine još ranije djelimično je usvojio apeliciju PDP-a i potvrdio da im je povrijeđeno pravo na slobode izbore, a sve u vezi sa izborom delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nakon te odluke Ustavnog suda BiH, Sud BiH sve je vratio CIK-u na ponovno odlučivanje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.