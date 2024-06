Vuković: Pozivam Dodika da lično izvuče kuglicu za petog delegata

BANJALUKA – Nenad Vuković, visoki funkcioner PDP-a, pozvao je Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, da lično izvuče kuglicu na žrijebu za petog srpskog delegata u Domu naroda PS BiH, a povodom Dodikove izjave da se već zna epilog žrijeba i kako postoji mogućnost varanja.

"Smatram politički veoma pokvarenom tu izjavu o namještanju žrijeba. Obje strane imaju mogućnost da sve provjere na licu mjesta prije početka žrijebanja i mislim da je fer naša izjava da ćemo prihvatiti ishod žrijeba kakav god on bio. Što se mene tiče, može i Dodik da dođe u ponedjeljak lično i da provjeri je li hladna kuglica i ako hoće, prihvatio bih, i da on lično izvuče kuglicu i oproba sreću ko će ići u Dom naroda", rekao je Vuković za Klix.

Komentarišući i Dodikovu izjavu kako opozicija u Srpskoj sarađuje s međunarodnom zajednicom i da ima uticaj na Sud BiH u ovom predmetu, Vuković je kazao da se radi o spinu predsjednika SNSD-a, a da se Dodik takođe vješto pripremio za žrijeb te da za svoje birače ima objašnjenje koji god scenarij da se dogodi.

"Moje mišljenje je da će on imati pripremljen teren da kaže 'Jesam vam rekao da je to namješteno?" ukoliko bude izvučena PDP-ova lista. S druge strane, ako bude izvučena njegova lista, on će vjerovatno reći 'Vidite da nisu znali ni namjestiti'. To je nešto što vidim kao mogućnost za njegove dvije izjave. Ne treba podsjećati da je on majstor medijske manipulacije i da je nadaren za kreiranje spinova i da to i sada uspješno radi", naveo je Vuković.

