Vulić: Mektić nije više tako popularan u Sarajevu otkako nije ministar

SARAJEVO – U toku je rasprava o negativnom mišljenju Ustnavo pravne komisije Predstanvičkog odma BiH o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, koji predviđa da za sudije tog suda budu birani isključivo državljani BiH.

Predlagači zakona su klubovi SNSD-a i HDZ-a. U Prijedlogu zakona, koji poslanici treba da razmatraju u prvom čitanju, navedeno je da BiH izborom isključivo državljana BiH, treba da obezbijedi vlastiti suverenitet, koji je ograničen dosadašnjim načinom izbora troje stranih državljana za sudije Ustavnog suda BiH.

Saša Magazinović (SDPBiH), kao odgovor na ovu inicijativu delegata u Domu naroda BiH Denisa Beširovića (SDP BiH), predložio da se poveća broj stranih sudija.

"A što se mene tiče treba raspustiti domaće sudce, a dovesti strance koji ne znaju nikoga. Taj isti sud je odbio apelaciju u slučaju Dženan Memić, tada su o tome odlučivale isključivo domaće sudije i konstatovlai da se radi o korektnoj istrazi", kazao je Magazinović.

Pomenuo je i slučaj Dragičević, koji već 15 mjeseci čeka o izjašnjenju Ustnavog suda BiH, ali sreća ta odluka ide na plenarnu pa će tu učestvoati stranci.

"Pravo i pravda neće postojati dok stranački sudci budu odlučivali. U prijedlogu koj iste predložili kaže da morate biti istkanuti pravnik visokog moralnog udjela, Pa kompleksniji je kriterij za stručnog saradnika Ustanvo-pravne komisije nego za sudiju Ustavnog suda. Vratite se unazad, vidite ko su sudijem u kojima su strankama bili, šta su radili. Umjesto da popravljamo, mi se sjetili i da istjeramo strance koji nemaju veze sa liderima. Pozivam da se ovaj prijedlog odbije", kazao je Magazinović.

Alma Čolo (SDA) koja je i predsjedavjauća Ustanvo-pravne komisije Predstavničkog doma BiH govorila je o negativnom mišljenju i o tome zbog čega je on negativan..

"Prijedlog je da stranci budu uklonjeni i da za to postoji ustavni osnov, a ustavni osnov je da će nakon pet godina Parlamentarna skupština svojim zakonom moći urediti izbor sudija. U javnosti imate dvojako tumačenje, neki tvrde da je to moguće, a neki tvrde da nije moguće jer u ustavu i dalje stoji da troje sudija bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Određeni članovi komisije su kazali da ne postoji ustavni osnov, a jedni tvrde da je to jedna od 14 obaveza, a u tih 14 obaveza stoji klauzula da viši nivoi vlasti mogu preuzeti obaveze nižih nivoa vlasti kada je u pitanju EU. SDA neće podržati ovaj zakon, jer još nije došlo do toga da stranci mogu otiči iz Ustavnog suda", kazala je Čolo.

Tvrdi da opozicija ima pravo kada kaže da su stranački ljudi u Ustavnom sudu BiH.

Nenad Stevandić (Ujedinjena Srpska) piručio je Magazinoviću da je on na prošloj sjednici glasao za članove CIK-a koji su stranački.

"Priča o državi je čista demagogija Magazinovića kada u Ustavnom sudu sjede stranci, onda je to protektorat, nije država. Nije bitno iz kojih su stranaka, oni su državljani", kazao je Stevandić.

Alma Čolo (SDA) kaže da ona nije rekla da su članovi SDA, nego da su bili članovi i da su morali otići sa stranačke funkcije.

"Bitno je da sudije ne budu članovi političke partije i da se ne rukovode političkim ubjeđenjima. Oni nisu članovi SDA", kazala je Čolo.

Nermin Nikšić (SDP BiH), izrazio je sumnju u dobre namjere predlagača.

"Volio bih da se ojača nezavisnost, a mislim da je inicijativa došla iz želje da se kazne ustavni sudci zbog odluka koje su odnijeli, a s kojima se ne slažu vlastodržci. Nije moguće isključiti strane sudce bez izmjene Ustava BiH“, rekao je Nikšić.

Snježana Novaković-Bursać (SNSD) tvrdi da se u radu komisije primjenjuju dvostruki standardi. Kazala je da je poslanik SDS-a u Komisiji bio susdržan.

Istakla je da oni što zagovaraju da se poveća broj stranih sudija, da krenu od sebe u parlamentu pa neka umjesto sebe dovedu kolege iz Budenstaga, pa da se sroza suverenitet do kraja.

Dragan Mektić (SDS) odgovorio je Novakovićevoj da je poslije sjednice Ustavno-pravne komisije kazao da je gledao kako novinarima objašnjava kako se vrši izbor ustavnih sudija, pa da se prebrojavala, pa nije nikako mogla sračunati koliko je sudija.

"Bio sam suzdržan i sad ću reći zašto. Niste se trebali javljati i komentarisati kad ne znate objasniti način izbora i koliko sudija ima Ustavni sud BiH", kazao je Mektić, te dodao da kaže da je bio suzdržan zato što su pokušali da naprave prevaru iz SNSD-a i HDZ-a, te nadležnosti RS da prenesu na BiH.

Novakovićeva je odgovorila da ne želi da komentariše izjave kolege kojem ne želi ni ime da spomene (Dragan Mektić), a koji je izvukao njen lapsus da je ponižava.

Mektić kaže da su pokušali da obmanu srpski narod u RS i prekrše dogovor svih političkih partija, a prijedlog je bio da jednog sudiju kojeg delegira RS predlaže Narodna skupština RS i o tome postoji zapisnik.

"Vi ste to prenijeli na Predsjedništvo BiH i dok god budete koristili ituaciju da na mala vrata prenesete nadležnosti, mi ćemo ovako glasati", rekla je Mektić.

Predrag Kožul (HDZBiH) kazao je da se ne radi o narodnosti, nego o teritoriji sa kojih se biraju članovi Ustavnog suda BiH.

Sanja Vulić (SNSD) kazala je Mektiću da ništa drugo ne radi nego trčkara oko Adila Osmanovića i da mu je teško što se više ne "brčka" sa lijepim damama i nije više tako popularan u Sarajevu otkako nije ministar.

"Nije vam ni mjesto u Ustavno-pravnoj komisiji jer se protiv vas vodi postupak", kazala je Vulićeva.

Poslanici su okončali raspravu o negativnom mišljenu Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma BiH, a Nebojša Radmanović, predsjedavajući Predstavničkog doma BiH dao je pauzu do 12.50 sati.

Rekao je da će Predstavnički dom BiH danas raditi do 18 sati, a da će sutra nastaviti rad jer nije moguće završiti sjednicu.