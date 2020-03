Vulić: Za mene Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog

SARAJEVO - Zukan Helez, zastupnik SDP- a u Predstavničkom domu BiH, pitao je na prisutne pravosudne zvaničnike na sjednici ovog doma zašto nisu uhapsili Milorada Dodika, srpskog člana Predsjeništva BiH, kada je ugrozio ustavnopravni poredak BiH, podsjetivši pri tome na reakciju pravosudnih institucija u Španiji nakon referenduma o nezavisnosti Katalonije.

Obraćajući se glavnoj tužiteljki Tužilaštva BiH Gordani Tadić, Helez je rekao da su rezultati Odjela za organizirani kriminal najlošiji.

"Rekli ste u svom obraćanju, gospođo Tadić, da ste zadovoljni i da su odlični rezultati Odjela za organizirani kriminal. Ja mislim da su tu najlošiji rezultati i da je tu percepcija javnosti najosjetljivija. Kada je u pitanju korupcija i kriminal, najveći procenat procesuiranih ljudi su sitni kriminalci. Krađa drva, sitni dileri droge. Krađu drva vodite kao privredni kriminal. Šta je sa aferom Pandora, koja je teška preko milijardu KM", izjavio je Helez.

Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske poručio je Helezu da hapšenje Milorada Dodika nije na dnevnom redu današnje sjednice.

"Nemojte da sjednica bude cipelarenje ili vojni poklič na Tužilaštvo nego da objektivno raspravljamo o onome što je problem", izjavio je Stevandić, dodavši da zahtjevi zastupnika za hapšenjem imaju samo u Sjevernoj Koreji.

Na to je reagovao Helez.

"Ovaj gospodin, što ga Dodik hrani trulim bananama, da mu kažem da je davno prošlo vrijeme da se ne smije pričati. Vi ako morate podnijeti izvještaj, kako ste nekome dozvolili da neko kaže da vašeg predsjednika uhapsi, to mene ne zanima. To što ste se vi malo okupili, pa hvalite jedni druge, ja to razumijem, ali nemojte nas to tjerati", izjavio je Helez.

Sanja Vulić (SNSD) odgovorila je Helezu upozorivši da će na svaku uvredu na račun zvaničnika SNSD-a reagirati onako "kako ne priliči ženi".

"Za mene Dodik ne da je Tito, on je za mene Bog", izjavila je Vulić.