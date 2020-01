Vulin: Deveti januar praznik svih Srba gde god da žive

​BANJALUKA - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je danas da 9. januar - Dan Republike Srpske nije samo praznik Srpske već svih Srba bez obzira na to gdje žive, a posebno tamo gdje im je teško i gdje pate.

"Nigde se ne voli Republika Srpska i njome se ne ponosi kao tamo gde je Srbima teško i gde pate. Zato znamo koliko se Srbi na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori raduju svojoj Republici Srpskoj i izborenom pravu srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti i svojoj deci", istakao je Vulin.

On je, u obraćanju na svečanoj dodjeli odlikovanja na kojoj mu je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović uručila Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, poručio da to odličje nije samo priznanje njemu.

"To je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu, to je priznanje svim Srbima, bez obzira na to gde žive. To je nada da će svi Srbi biti ujedinjeni i složni, te da ih nikada više drugi politički interesi, strani gospodari, lažne vođe i pogrešne ideologije neće svađati i usmeravati jedne na druge", naglasio je Vulin.

Prema njegovim riječima, Srpska nije nastala voljom stranaca i političkim dogovorom, već zbog potrebe srpskog naroda da se sačuva od jasenovačkog genocida koji je prijetio da se ponovi.

"Sinovi koji su gledali svoje očeve, dedove, majke i bake kako ih odvode, bacaju u jame, ubijaju i kolju u Jasenovcu i Prebilovcima i kako pune jame bezdanice odlučili su da ne dozvole da vide svoje sinove i unuke kako ih odvode u jame. Zato je nastala Republika Srpska. Svi Srbi znaju da tamo gde nemaju svog sudiju, policajca, predsednika i učitelja za njih nema ni pravde, sigurnosti i znanja", rekao je Vulin.

On je dodao da se niko ne ponosi više Republikom Srpskom nego njena Srbija koja je pod vođstvom Aleksandra Vučića odlučila da Srpsku stavi u svoja najviša dokumenta.

"Nikada do sada u Strategiji odbrane, naše zakone, reč naše Skupštine i predsednika nisu češće stavljani Republika Srpska i svi Srbi gde god da žive kao naš vrhovni prioritet i nešto što je nepromenljivo, sigurno i nedeljivo. U politici sve i svašta može da se promeni, ali odlučnost Srbije da čuva Srbe i sačuva i unapredi Republiku Srpsku ne može da se promeni nikada i nigde. Sve što nemaju Srbi van Srbije i Republika Srpska ima njihova Srbija", poručio je Vulin.

Srbi mogu da budu poraženi, dodao je on, samo kada poraze sami sebe.

"Srpsku su stvorili Srbi i mogu je izgubiti samo Srbi - raspravama, neslogom i služenjem strancima. Samo Srbi mogu da izgube Srpsku i zato znam da je nikada i nipošto neće izgubiti", kaže Vulin.

On je istakao da Republika Srpska nema vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.

"O Srpskoj ima ko da brine, da je čuva, da uloži u njenu fabriku i pomogne njenu Vladu. Republika Srpska ima svoju Srbiju i Srbija ima svoju Republiku Srpsku i gde god Srbi žive imaju ovu planinu slobode da se o nju oslone, da je vole i da budu ponosni", rekao je Vulin.

On je poručio da Srbija poštuje BiH i garantuje za Dejtonski mirovni sporazum, ali da iznad svega voli svoju Republiku Srpsku.