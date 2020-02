Vulin: Ide se na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je očigledno da se ide na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske i kršenje Dejtonskog sporazuma.

"Na to da Republika Srpska postane 'prazna ljuštura' koja ništa ne garantuje svojim građanima. Republika Srpska je nastala voljom srpskog naroda, 9. januara, voljom srpskog naroda osnovana je da bi sačuvala Srbe od jasenovačkog genocida. Da im se to više nikad ne ponovi. Svako smanjivanje, umanjivanje, pražnjenje kapaciteta Republike Srpske je ozbiljna opasnost za fizički opstanak srpskog naroda. Ne politički, već fizički opstanak", rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin jutros za Pink, prema saopštenju Pres-službe MO.

Naglasio je da je prvo donesena odluka da Republika Srpska nema pravo na svoj datum i da nema pravo na svoj praznik.

"Sad ste doneli drugu odluku po kojoj kažete 'poljoprivredno zemljište pripada BiH'. Sledeća odluka koja se priprema je da sve šume i sve vode pripadaja BiH", dodao je ministar odbrane.

Kako kaže, u Republici Srpskoj nema rudnika zlata, ali su tu hidroenergetski potencijal, Drina, šuma, što su sve stvari koje su prednost Republike Srpske.

"Sad ćete i to da im uzmete? Pa kako mislite da Republika Srpska ćuti i posmatra sve to. Oni se stalno pozivaju na vladavinu prava. Pre svega, taj Ustavni sud je morao posle pet godina da bude zamenjen novima. Ali, ako i tu činjenicu zanemarimo, da li se neko seća da je Ustavni sud doneo odluku o Mostaru po kojoj moraju da se sprovedu izbori? Do dana današnjeg se to nije sprovelo. To nema veze, to nije važno", naveo je Vulin.

Rekao je da Stranka demokratske akcije na svom kongresu prije nekoliko mjeseci donijela platformu u kojoj kaže da je njihov strateški cilj ukidanje Republike Srpske.

I to se upravo radi, zaključio je ministar Vulin.