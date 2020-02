Vulin: Ko hoće BiH mora poštovati Srpsku

BEOGRAD - Izaslanik predsjednika Srbije Aleksandar Vulin rekao je večeras da Srbija nikada neće oćutati nijednu uvredu upućenu Republici Srpskoj, te da se mora poštovati Srpska, ako se želi uspješna, mirna i poštovana BiH.

Vulin je rekao da neće pogriješiti ni kada kaže da Srbija nikada neće dopustiti da bude umanjeno ijedno ovlašćenje Republike Srpske, da je isprazne i pretvore u besmislenu ljušturu koja će nositi ime, a neće imati pravo da odlučuje o životu sebe i svoje djece.

"Ako hoćete uspešnu BiH, onda mora biti i uspešne Republike Srpske. Ako hoćete mirnu BiH, onda mora biti i mirne Republike Srpske. Ako hoćete poštovanu BiH, onda morate poštovati i Republiku Srpsku", istakao je Vulin na prijemu u Beogradu, povodom Dana Republike Srpske i 28 godina od donošenja njenog prvog Ustava.

Obraćajući se prisutnim zvaničnicima Srpske i Srbije u Skupštini grada Beograda, Vulin je rekao da Srbija pravo Srpske i srpskog naroda da opstane i da se odbrani nikada nije pustila drugima.

"Brinemo kada čujemo da se iz drugih država osporava pravo srpskom članu Predsedništva da kaže svoj politički stav, da zastupa svoj narod, da kaže ko je dobrodošao, a ko nije, da u ime naroda koji je ga je izabrao kaže šta misli", naveo je Vulin, koji je i ministar odbrane Srbije.

On je dodao da Srbija brine kada se kaže da će Dejtonski mirovni sporazum biti zamijenjen odlukom ili voljom ove ili one sile, ovog ili onog političara.

"Brinemo, jer nikom kao Srbiji i srpskom narodu nije stalo do mira", rekao je Vulin.

On je naglasio da Republika Srpska nije nastala zato što je to odlučio neki savjet ambasadora, niti zato što je to bila volja političara, niti što su velike svjetske sile htjele jednim sporazumom da prekinu rat, nego kao potreba srpskog naroda da se jednom i zauvijek i institucionalno zaštiti na prostorima na kojima živi od jasenovačkog genocida i njegovog ponavljanja.

"Republika Srpska je nastala iz dubokog uverenja srpskog naroda da tamo gde nema ni svog sudiju ni svog policajca, tamo gde nema ni svog poslanika, ni predsednika vlade, da tamo gde nema onog ko će da ga krsti i ko će da ga leči, za njega nema ni pravde ni budućnosti, ni istine , ni napretka. Zato je nastala Republika Srpska", naglasio je Vulin.

Prema njegovim riječima, narod koji je pretrpio jasenovački genocid, doživio Jadovno, Prebilovce, "Bljesak", "Oluju", podrinjske pokolje, jame bezdanice u Mrkonjiću, narod koji još prebrojava mrtve po sarajevskim brdima, koji još ne zna kako se zovu oni koji su mu strijeljali djecu po Goraždevu, niti oni koji su mu ubili dvogodišnjeg Danila Cokića - nema pravo na neslogu, nejedinstvo i da zaboravi ijednog Srbina gdje god da živi.

Vulin je rekao da srpski narod ima svako pravo da se sakupi i sabere u svojoj prestonici, oko svoje Srbije, predsjednika kojem vjeruje, Sribje koju voli.

"Ne mogu Srbi biti jedini narod na Balkanu koji ima više političkih stavova i ciljeva kada je reč o političkom opredeljenju njegovog postojanja. Samo sabrani oko svoje Srbije i svog Beograda i kada da donosimo jedinstvene odluke i možemo biti sigurni da ćemo trajati", napomenuo je Vulin.

On je dodao da samo tako Srbi mogu biti sigurni da će se izboriti za tako malo što traže - da govore svojim jezikom, pišu svojim pismom, da sami biraju kako im se zove crkva, određuju gdje žive i kako žive, nikada ne ugrožavajući druge.

"Narod koji je pretekao jasenovačke kame i mrkonjićke jame nema pravo na neslogu, da ne misli kao jedan kada je reč o njegovom opstanku", naglasio je Vulin.

On je naveo da Srbi traže mir, pravdu, pravo da im djeca rastu i traju, da im daju imena, da govore jezikom, pišu pismom, kako su pisali i oni prije njih.

"Zato nam treba mir", rekao je Vulin.

On je poručio da nikada više u mučnoj tišini neće nestati nijedan Srbin, neće nestati Republika Srpska, niti pravo Srba da traju i žive okupljeni i objedinjeni oko svoje zemlje i naroda.

"Nikada više Srbija neće okrenuti glavu ni od jednog Srbina, bez obzira na to gde živeo", rekao je Vulin.

On je istakao da su zato i danas Srpska i Srbija okupljene jedna oko druge, sigurne da neće odustati jedna od druge.

"Radujemo se ovom danu, napretku Srbije i Srpske. Živela Republika Srpska, živela Srbija!", poručio je Vulin.

Osim Vulina, na prijemu su se obratili i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, episkop remezijanski Stefan, koji je i vikar NJegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, te predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

Ovo je bio šesti prijem koji u Beogradu organizovalo Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji povodom 9. januara - Dana Republike Srpske i 28 godina od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.

Prijemu su prisustvovali i predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, kao i ministri vlada Srpske i Srbije.

Na svečanosti održanoj u Skupštini grada Beograda bili su i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu, ugledne ličnosti iz svijeta kulture, umjetnosti, nauke, prosvjete, privrede i sporta Srbije i Srpske i veliki broj zvanica.

Prisustvovali su i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministri saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović, za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, energetike i rudarstva Petar Đokić, rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, kao i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.