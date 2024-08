Vulin: Kukavice i podlaci mi zabranili da se poklonim žrtvama u Prebilovcima

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su ga kukavice i podlaci iz Vlade FBiH spriječili da se pokloni žrtvama u Prebilovcima.

"Meni je danas zabranjeno da budem u Prebilovcima, pored jame gdje su ustaše 1941. godine ubile preko 1.000 Srba, od toga 600 žena i djece, gdje su pred njenim osmogodišnjim đacima silovali učiteljicu Stanu Arnautović, a potom zakali i bacili u jamu. Јa sam danas trebao da budem tamo gdje se obilježava tragedija Srba, u Prebilovcima, i danas mi je vlada Bosne i Hercegovine, predsjednik Naše stranke Edin Forto, čovjek koji je, koliko čujem pod potpunom komandom ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, a naravno da je za ovo imao saglasnost stranaca, ne zabranio nego uspio da spriječi da dođem da se poklonim sjenama poklanih Prebilovačana", izjavio je Vulin gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink povodom zabrane vlasti Bosne i Hercegovine da prisustvuje otvaranju izložbene postavke "Prebilovci 1941".

Vulin je istakao da mu vlast BiH nije zabranila već mudro ćutala do pola sata, sat pred let "a onda su rekli da u ministarstvu izvjesnog Forta nema niko da potpiše dozvolu za prelet jer su svi na moru, svi su na godišnjem odmoru.

"Oni su ne samo kukavice nego i podlaci, čak nisu smjeli ni da kažu da je zabranjeno nego nezvanično eto nema ko da potpiše, svi smo na moru. Možete li da zamislite da recimo ministar iz Izraela ide u Aušvic i da mu poljski ministar kaže - znate kolega na moru smo, ne možete da obiđete sjene Јevreja u Aušvicu. To nam poručuje da se, kad god mi Srbi podsjećamo na ustaške i hrvatske zločine, uvijek desi nešto da mi ne možemo da odemo. Kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da ode u Јasenovac kažu nije po proceduri, kada sam ja htio da odem u Јasenovac rekli su - a to ne može nikako da se desi zato što to izaziva probleme u regiji. Sada kada treba da odem u Prebilovce odjedanput nema nikoga u vladi Bosne i Hercegovine da potpiše dozvolu za prelet", rekao je Vulin prenosi RTRS.

Potpredsjednik srpske vlade je naglasio da kada god je podsjećanje na ustaške zločine, biće neko da Srbima stavi do znanja da to ne smiju da rade.

"Јama u Prebilovcima je, za one koji ne znaju, a nažalost većina i ne zna šta je bilo u Prebilovcima, bila zabetonirana poslije rata. Četiri hiljade ljudi ekshumirano je iz jama u Prebilovcima a prije toga su bili zabetonirani da 50 godina ne znamo ko ih je poklao i gdje su ih poklali. Danas u Čapljini, opštini kojoj pripadaju Prebilovci, na spomeniku u centru mjesta nalazi se spomenik sa spiskom nekakvih Hrvata koji su dali život za domovinu, i na njemu ime Ivan Јovanović Crni koji je vođa prebilovačkog masakra. E zato ja ne smijem da odem u Prebilovce jer bih sve ovo rekao, jer bih ih podsjetio na ustaškog zlikovca čije ime stoji na spomeniku u centru Čapljine, koji je učestvovao u silovanju i ubijanju Stane Arnautović i njenih osmogodišnjih učenica. Zato nama Srbima ne daju da dodjemo ni da im se poklonimo jer znaju da ćemo govoriti, jer znaju da ću ja govoriti", poručio je Vulin.

