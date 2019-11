Vulin: Srpski mirovnjaci neće ukaljati zastavu UN, kao neki u "Oluji" i Podrinju

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin čestitao je Dan Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, te poručio da srpski mirovnjaci nikada neće ukaljati ni svoju, niti zastavu UN kao što su činili neki mirovnjaci u Hrvatskoj, Srebrenici i Podrinju, dopuštajući ubijanje srpskog naroda i nejači.

Vulin je poručio srpskim mirovnjacima da nisu, niti će ikada ukaljati ni svoju, niti zastavu UN, kao što su činili oni koji su, čuvajući Srebrenicu, dopuštali da iz nje ispada /komandant muslimanskih snaga u Srebrenici/ Naser Orić, kolje i ubija po Podrinju, bez kazne, zaštićen, sačuvan.

"Vi niste i nećete dopuštati da kroz vaše linije prolaze krvoloci i ubice kakav je bio Orić i da na svojoj duši i obrazu imate iskopane oči sudije Ilića i poklanu decu Podrinja. Vi ćete sačuvati svačiju glavu, svačiji život i svačiju čast", rekao je Vulin, obraćajući se okupljenim mirovnjacima na svečanosti u kasarni "Banjica" u Beogradu.

On je dodao da je tradicija srpskog naroda da se nevoljnicima čuva i život i obraz, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

"Vi niste kao oni koji su prljali zastavu UN u Hrvatskoj, bežeći i sklanjajući se pred zločinačkom akcijom `Oluja`, puštajući da nam bude pobijen narod i nejač, dopuštajući da kroz vaše linije probiju oni od kojih ste trebali i morali da čuvate i srpsku decu", rekao je Vulin.

On je napomenuo da pripadnici mirovnih misija iz Vojske Srbije uz zastavu UN, nose zastavu Srbije.

"Vi nosite zastavu naroda čija tradicija kaže da razoružani neprijatelj postaje gost, a onaj koji je u času nevolje zatražio da mu sačuvate glavu i čast, postaje deo vaše porodice i njegova bezbednost, njegov obraz, vredi koliko i vaš", rekao je Vulin.

On je ukazao na značaj učešća Srbije u mirovnim operacijama, ističući da je jačanjem srpske države, Srbija ponovo počela da donosi mir.

"Kada vam neko da da čuvate ili uspostavite mir u njegovoj zemlji, to nije poverenje u vašu tehniku, naoružanje i opremu, ni u vašu obuku, to je poverenje u vas, vašu državu, vaš narod i vas kao ljude da nećete pogaziti reč i da one koji su došli da od vas traže da prežive nećete izneveriti, zaboraviti, predati i napustiti", rekao je Vulin.

On je poručio srpskim mirovnjacima da treba da zaštite svakog slabijeg ko kod njih zatraži bezbjednost od moćnijih.

"Zato odakle god da se vraćate, mislite o tome da iza sebe ne ostavljate ni tehniku, ni opremu, ni obuku, već ostavljate dobro i veliko ime, časno ime srpskog naroda, za koga se nikada nije vezala izdaja ni napuštanje slabog i nemoćnog. Zato je naša Vojska velika, naš narod veliki i vredan ponavljanja", rekao je Vulin.

On je uručio 71 vojnu spomen-medalju za učešće u mirovnim operacijama odlikovanim mirovnjacima.

Gost na svečanosti, šef Odjeljenja za spoljne poslove Vojnog štaba EU pukovnik Bernard Marki istakao je da je imao priliku da sarađuje sa srpskim mirovnjacima i lično se uvjeri u njihovu izuzetnost, te zahvalio Srbiji za doprinos učešćem u mirovnim operacijama EU, uz nadu da će tako dobra saradnja biti nastavljena.

Širom svijeta praznik obilježava i 280 srpskih mirovnjaka koji su trenutno angažovani u devet misija UN i EU, a na dašnjoj svečanosti u Beogradu tradicionalno posebno mjesto imali su veterani mirovnih misija iz odreda JNA na Sinaju.

Dan Centra za mirovne operacije ustanovljen je kao sjećanje na 17. novembar 1956. godine kada je prije 63 godine na Sinaju iskrcana prethodnica prvog jugoslovenskog odreda, koju su činila 44 pripadnika, čime je započelo učešće jugoslovenskih snaga u mirovnim misijama.