Vulin i Cikotić u Zvorniku: "Za kriminalce ne postoje granice, oni u Boga ne veruju"

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se danas u Zvorniku s ministrom unutrašnjih poslova Srbije Aleksandrom Vulinom.

Razgovarali su o mnogim bitnim temama, a potpisan je i Aneks Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Bratunac (novi most) – Ljubovija (novi most). Takođe, razgovaralo se o borbi protiv kriminala.

Kako je rekao Cikotić, danas su učestvovali u važnom sastanku, te su prvi put imali priliku da imaju kompetentnu zastupljenost dva ministarstva ali i agencija koje su nadležne za borbu protiv organizovanog kriminala, prijetnji i bezbjednosnih izazova.

“Mislim da smo danas postigli jednu vrstu očekivanog razumijevanja. Danas smo odgovarali otvoreno i konkretno. Dotakli smo se ilegalnih migracija koje su jedna ozbiljna prijetnja i za Republiku Srbiju i BiH. Otvorili smo mogućnosti proširivanja saradnje tamo gdje postoji obostrani inters, i u tom pogledu cijenim da je danas sastanak veoma konstruktivan i mislim da će značiti kao jedan iskorak između BiH i Srbije", naveo je Cikotić.

Vulin je istako da mu je veliko zadovoljstvo što su imali priliku da potpišu sporazum koji će život ljudima učiniti lakšim i boljim.

"Predugo smo čekali da most bude u funkciji. Predugo čekamo da ljudi skrate vreme kad budu putovali, da roba pojeftini. Predugo smo čekali zbog birokratije da ono u šta smo zajedno uložili nadu i trud i novac da bude na raspolaganju svim ljudima koji žive sa obe strane Drine. Ovo je veliki i dobar dan za sve one koji žive sa obe strane Drine. Kretaćemo se brže. Biće jeftinije i kontorolisanije. Nikad ne smemo dozvoliti da ove stvari čekaju. Most ne spaja samo dve opštine nego sve nas i daće nam priliku da se bolje upoznamo", naveo je Vulin.

Borba protiv kriminalaca

Govoreći o ilegalnim migracijama, o kojima su razgovarali, kazao je da niko ne želi da postane parking za migrante.

Razgovarali su i borbi protiv kriminala.

“Kriminalci u Boga ne veruju, oni nemaju nacionalnih, ni verskih predrasuda, za njih ne postoje granice. Kad je već tako onda protiv njih se moramo boriti na isti način”, kazao je.

(B92)