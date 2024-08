Vulin poručio Konakoviću: Što mi zabranjuješ, kad ne možeš da zabraniš?

PALE - Potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u Palama da su postale zabavne zabrane njegovog dolaska helikopterom u Republiku Srpsku i Federaciju BiH, budući da, uprkos njima, uspijeva da dođe, te upitao ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića - što mu zabranjuje kada ne može da zabrani.

"Oni meni zabrane i ja dođem. Pa šta radiš to?", rekao je Vulin, komentarišući izjavu Konakovića da mu je dozvola za prelet uskraćena zbog stavova o Srebrenici.

Ocijenivši da je djelo velikog srpskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša sigurno dio i Konakovićevog odrastanja i književnog vaspitanja, Vulin je citirao Njegoševe stihove "što se mrčiš kad kovati ne smiješ".

"Što mi zabranjuješ, kad ne možeš da mi zabraniš? Uopšte ne razumijem zašto to radi", naglasio je Vulin.

Potpredsjednik Vlade Srbije rekao je da je iznenađen ovom zabranom jer je juče došao u Pale, gdje kumuje današnjoj krsnoj slavi opštine - Velikoj Gospojini.

"Nisam znao da mi je zabranjeno, da sam znao možda bih se drugačije ponašao", dodao je Vulin, prenosi Srna.

On je Konakovićevo objašnjenje zabrane ocijenio kao predizborno.

"Zna on vrlo dobro da ovo nema veze sa mojom politikom, mojim stavovima, ovo su predizborni razlozi. On i SDA se takmiče ko će da bude veći Bošnjak, veći borac protiv 'malignog uticaja Srbije', kao da Srbija nije ovdje oduvek i kao da ima neki loš uticaj. To je njihova unutrašnja borba", naglasio je Vulin koji je i senator Republike Srpske.

Konstatujući da mu je zabrana dolaskom na slavu Pala simpatična, Vulin je istakao da tako nije za raniju zabranu dolaksa u Prebilovce.

"Tamo sam išao da se poklonim hiljadama poklanih Prebilovčana i tu nije smio to da radi", naveo je Vulin.

On je upitao šta bi bilo da neko iz Republike Srpske, na čijoj je teritoriji Srebrenica, zabrani nekom ministru iz FBiH ili Turske da dođe tamo.

"Svet bi se srušio", dodao je Vulin.

On se osvrnuo i na Konakovićevu raniju kada je pomen Srbima u Prebilovcima nazvao "tamo nekim obilježavanjem".

"Je li i tamo neka Srebrenica možda? Evo za mene nije tamo neka Srebrenica, pa kako za njega mogu da budu tamo neki Prebilovci?", upitao je Vulin.

