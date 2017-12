Vulin u Sarajevu: BiH u NATO samo uz saglasnost dva entiteta i tri naroda

SARAJEVO - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas u Sarajevu da odluka o pristupanju BiH NATO-u treba da bude donesena uz saglasnost dva entiteta i tri naroda.

"Za Srbiju je prihvatljivo sve ono u vezi sa čim se saglase dva entiteta i tri naroda u BiH", rekao je Vulin novinarima nakon sastanka sa ministrom odbrane BiH Marinom Pendeš.

On je naveo da je prošlo dvije godine od pokušaja ubistva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima i da još niko za to nije kažnjen, te "da se svi prave kao da se to nije dogodilo".

"Preko ovakvih stvari bi malo koja zemlja prešla. Da se to desilo na teritoriji Srbije, učinili bi sve da se dođe do istine, krivci bi bili sigurno pronađeni i kažnjeni", istakao je Vulin.

Komentarišući izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o priznavanju samoproglašenog Kosova i reagovanje Srbije na te izjave, Vulin je naglasio da se mora reagovati na izjave koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.

"Teško mi je da razumem da je neko tražio da njegova zemlja bude priznata u međunarodnim granicama, a ima ideju da bi moja zemlja trebalo da bude nešto manja i drugačije organizovana i da u njenom sastavu ne traba da bude dio njene teritorije. Kada čujete takvu izjavu, morate da reagujete", poručio je Vulin.

On je dodao da nijedan predstavnik Srbije nikada svojom izjavom nije povrijedio teritorijalni integritet BiH.