Za 91 km auto-puta zaposlili 120 blagajnika i 40 vođa smjene

SARAJEVO - "Autoceste Federacije BiH" dobile su negativno mišljenje za finansijske izvještaje, a revizori su našli brojne nezakonitosti, između ostalog zapošljavanja bez konkursa, neproduktivnost, milione KM koje plaćaju jer nisu povukli kreditna sredstva, pa do nepravilnog knjiženja čak 155 miliona KM kao prihoda kompanije.

Prema rješenju Porezne uprave iz jula 2016. godine, utvrđena je poreska obaveza po osnovu poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti u iznosu od 45.414.618 KM sa pripadajućim kamatama. Na to rješenje Društvo je podnijelo žalbu koju je Federalno ministarstvo finansija odbilo. Protiv rješenja Federalnog ministarstva finansija vodi se upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Do datuma revizije upravni spor nije bio okončan.

Revizori su takođe zaključili da je za 91 kilometar auto-ceste, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, u JP "Autoceste Federacije BiH" zaposleno 120 blagajnika i 40 vođa smjene. Ukupan godišnji trošak za njih iznosi 3,7 miliona KM.

Na jedan kilometar izgrađene i u promet puštene auto-ceste zaposleno je pet osoba. Revizija preduzeća utvrdila je da je to znatno iznad prosjeka evropskih operatora auto-cesta.

Zapošljavanje radnika kontinuirano se radi bez provođenja javnog oglašavanja, a prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu.

U kompaniji su na poslovima za koje se po sistematizaciji zahtijeva pravni fakultet, odnosno fakultet društvenog smjera, angažovana ukupno 34 zaposlena. Uprkos tome, "Autoceste" tokom cijele godine koriste advokatske usluge i za to plaćaju naknadu - iznosi se kreću od 30.000 do 211.000 KM.

Ovo je tek dio nepravilnosti koje su u kontroli finansijskih izvještaja i poslovanja uočili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Revizori dalje ističu da ne mogu potvrditi efikasnost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji auto-cesta i brzih cesta za 2020. godinu.

"Za završenu dionicu Zenica jug - Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM nije obezbijeđena upotrebna dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu dionicu, kao i dionicu Svilaj - Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 42.357.128 eura. S obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizovana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji auto-cesta i brzih cesta za 2020. godinu, tenderska dokumentacija za pojedine postupke nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača", stoji u revizorskom izvještaju.

Odbor za finansije i budžet Parlamenta Federacije BiH već u septembru bi trebalo da raspravlja o ovome, a Husein Rošić (SDA), predsjednik ovog odbora, za "Nezavisne novine" kaže da nije imao priliku vidjeti ovaj izvještaj, ali da će, ukoliko se sve ovo pokaže kao tačno, tražiti odgovornost menadžmenta.

Tvrdi da je i Kolegij malo odgovoran jer bitne tačke poput izvještaja Odbora koji sprovodi ispitivanje predstavnika firmi koje imaju loše revizorske izvještaje stavi među zadnje tačke dnevnog reda, pa se izgubi na kraju interes za raspravu i one prođu bez komentara.

Aner Žuljević, delegat u Domu naroda i član Odbora za saslušanje institucija koje su loše ocijenili revizori, za "Nezavisne novine" kaže da je objektivan problem tumačenja računovodstvenih standarda kada je u pitanju JP "Autoceste" jer se ne zna šta je nešto što oni knjiže kao vlastiti prihod u smislu naplate putarine i ovo što dolazi od akciza na gorivo.

Tvrdi da je problem i u tehničkom mandatu Vlade FBiH kada je u pitanju način zapošljavanja, i to bez konkursa.

"To vam je kad imate Vladu koja je tu zarobljena bez legitimiteta, onda se svako ponaša po sistemu anarhije. I meni je ovdje ključno Tužilaštvo, koje sa svoje strane ne vrši svoju obavezu kada je u pitanju politika, jer su kod nas političari postali 'svete krave' i oni mogu raditi šta hoće i to je postalo nekažnjivo, a vi ako ukradete tri metra drva ili bicikl dobićete promptno od tri do šest mjeseci zatvora. Revizorski izvještaji su pokazali da nam je anarhija epidemijski eksplodirala u svim institucijama", rekao je Žuljević.