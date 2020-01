Za dvije sedmice Velika Britanija izlazi iz EU, šta gubi Zapadni Balkan

BANJALUKA, LONDON - Izlaskom Velike Britanije iz EU krajem januara, zapadni Balkan će izgubiti saveznika koji se dosljedno zalagao za uključivanje regiona u evropske integracije, slaže se većina analitičara.

U posljednjih nekoliko mjeseci urađeno je i nekoliko studija koje govore o tome, a manje-više sve se slažu da će izlazak Velike Britanije poremetiti ravnotežu između skeptičnije Francuske za širenjem na naš region i ambiciozne Britanije, koja je uz Njemačku kroz usvajanje njemačko-britanske inicijative za BiH prije gotovo šest godina dala novi impuls približavanju BiH EU. Mnogi se čak slažu da bi bilo mnogo teže Francuskoj da stavi rampu za Sjevernu Makedoniju i Albaniju da se Britanija zbog procesa izlaska iz EU u posljednje vrijeme nije povukla iz procesa donošenja odluka na nivou Evropskog savjeta.

"Mislim da je to jasno pokazalo u kom smjeru duva vjetar. Dobro je da je i sama Francuska u međuvremenu shvatila strateške implikacije udaljavanja regiona od EU, ali bez Velike Britanije biće teško proces održati na dosadašnji način", smatra naš sagovornik, koji zbog svoje funkcije unutar evropskih institucija nije mogao davati zvaničnu izjavu bez dozvole.

I Volfgang Petrič, bivši visoki predstavnik i dobar poznavalac regiona, slaže se da će izlaskom Velike Britanije region biti na gubitku. On je za "Nezavisne" čak istakao da će to biti najveći gubitak za Srbiju s obzirom na to da je Velika Britanija, kako tvrdi, njen tradicionalni politički saveznik.

"Ujedinjeno Kraljevstvo je uvijek bilo za proširenje EU, i zato što se uvijek protivilo produbljenju Unije ka političkoj i socijalnoj uniji. Međutim, Brexit doprinosi tome da protivnici proširenja jačaju, poput Francuske, Nizozemske i drugih. Upravo proživljavamo taj sukob i do samita u Zagrebu vidjećemo koja strana će prevagnuti, ili će se kriza nastaviti", smatra Petrič, uz bojazan da bi francuski prijedlog pitanje proširenja mogao otegnuti.

Što se tiče EU i Brexita, smatra da je to proces čije će posljedice narednih godina uzeti mnogo vremena, a upozorava i da će biti manje novca za evropske programe.

"A to znači manje novca za EU programe za zapadni Balkan", rekao je Petrič za "Nezavisne".

Metju Fild, ambasador Velike Britanije u BiH, na svom blogu nedavno je napisao da njegova zemlja ne samo da neće smanjiti, već će, naprotiv, na ovom prostoru povećati saradnju, programe, broj osoblja i vidljivost u partnerstvu s SAD, EU, OEBS-om i drugima.

Endrju Mekdoval, britanski novinar i konsultant fokusiran na centralnu i istočnu Evropu, kaže za "Nezavisne" da je Britanija bila jedan od najsnažnijih zagovarača proširenja. On, međutim, vidi i potencijal za pozitivne promjene, ukazujući da će, na primjer, razgovori o budućoj metodologiji za nastavak proširenja vjerovatno biti lakši kada Britanija nije tu. Takođe, on ocjenjuje da se Britanija više okreće sebi, što može dovesti u sumnju aktivniju ulogu te zemlje u narednom periodu.

"Mislim da UK ima stvarnu priliku da bude lider u 'Drugom Maršalovom planu' ili da predvodi 'Evropski put svile', odnosno projekte da popravi infrastrukturu i pomogne ekonomski razvoj na Balkanu. Međutim, nisam u potpunosti uvjeren da bi se takva vrsta plana mogla ostvariti, odnosno da će postbrexitovska Britanija biti puna entuzijazma da učestvuje u takvim projektima", naglasio je Mekdoval.