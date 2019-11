Za jače pravosuđe 10 miliona maraka

BANJALUKA, BRISEL - U narednom periodu Evropska komisija implementiraće projekat s ciljem poboljšanja rezultata u krivičnom gonjenju u predmetima organizovanog kriminala i korupcije u BiH u visini od najmanje deset miliona maraka, saznaju "Nezavisne".

Njegova trogodišnja implementacija bi, kako nam je objašnjeno, trebalo da počne 2021. godine.

"Prva faza 'EU4Justicea', koju trenutno sprovodi francuska organizacija 'Justice Coopération Internationale', ima za cilj da pomogne vlastima BiH da se pojača saradnja unutar lanca kaznenog pravosuđa kako bi se postigli bolji rezultati u krivičnom gonjenju", kažu za "Nezavisne" u Delegaciji EU.

U ovom trenutku ova francuska organizacija sprovodi projekat istog cilja ukupne vrijednosti od gotovo pet miliona maraka. Oba projekta su, kako nam je rečeno, dio šireg projekta "EU4Justice", koji je lansiran nakon što je prošle godine predstavljena nova strategija EU.

U samom dokumentu se navodi da će fokus aktivnosti biti izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH i reformi Zakona o krivičnom postupku BiH.

"Imajući to u vidu, tačan sastav aktivnosti koje će se sprovoditi ne može biti naveden u ovom trenutku, ali će biti dodatno pojašnjen u smjernicama pri dodjeli grantova", navedeno je u dokumentu.

Takođe, "Nezavisnim" je potvrđeno da će izvještaj o stanju u pravosuđu njemačkog nezavisnog eksperta Rajnharda Pribea biti objavljen 5. decembra. Kako su "Nezavisne" takođe prve objavile, 20. novembra će u Sarajevu biti održana javna debata uoči objavljivanja izvještaja, a osim Pribea i njegovog tima, prisustvovaće predstavnici Direktorata za proširenje Evropske komisije, uz druge diplomatske predstavnike i predstavnike policijske i pravosudne zajednice u BiH, a pozvani su i predstavnici nevladinih organizacija i advokatske zajednice. Pribe je angažovan nakon neriješenih slučajeva ubistva Davida Dragičevića iz Banjaluke i Dženana Memića iz Sarajeva, a izvještaj bi trebalo da sadrži konkretne policijsko-pravosudne preporuke koje nedostatke bi trebalo ukloniti iz bh. sistema i na koji način ojačati povjerenje građana u vladavinu prava.

Branko Perić, sudija u Sudu BiH, kaže da nema velika očekivanja ni od projekata EU u oblasti reforme pravosuđa, ni od Pribeovog izvještaja.

"Sve dok se ne riješi problem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta bojim se da nemamo o čemu razgovarati. Da se to ozbiljno misli već bi trebalo da vidimo da se pripremaju dokumenti, da se nešto na tome radi", kaže Perić.

S druge, pak, strane Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a, kaže da podržava nastavak EU projekata s ciljem unapređenja pravosuđa, a od Pribeovog izvještaja očekuje da će biti sveobuhvatan i objektivan.

"Izvještaj koji treba da izradi Pribe nije izvještaj o pravosuđu, nego izvještaj o vladavini prava koja, između ostalog, uključuje i pravosuđe, ali i sve ostale grane vlasti i agencije za sprovođenje zakona. Vladavina prava podrazumijeva uvezan i funkcionalan sistem zakonodavne, izvršne i sudske vlasti koji zadržavajući svoju nezavisnost svaki iz svoje nadležnosti imaju specifičnu i zajedničku odgovornost za funkcionisanje sistema vladavine prava", rekao je Tegeltija. Kaže da bi trebao da bude prisutan na javnoj raspravi te da očekuje da bude govora o konkretnim predmetima pred sudovima i tužilaštvima u BiH, te da su članovi VSTS-a na prošloj sjednici o tome postigli saglasnost.

Slučaj već trebalo da bude riješen

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u petak u Mostaru da je Okružno tužilaštvo u Banjaluci do sada trebalo da razriješi slučaj stradanja 21-godišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića.

"Predugo to traje. Tužilaštvo je trebalo da razriješi taj slučaj. To je u njihovim rukama. Sad se vidi da je haranga prema vrhu Republike Srpske bila politički motivisana, jer je trajala do izbora, a poslije je sve utihnulo", rekao je Dodik.

Naglasio je da je nezadovoljan načinom na koji Tužilaštvo radi, jer ne čini ništa da javnost obavijesti o tako delikatnom pitanju.

"Zbog toga mnogi ne zaslužuju da budu tamo", rekao je Dodik. (Srna)