Za neformiranje vlasti kriva im druga strana

SARAJEVO - Iako je već prošlo više od godinu dana od zadnjih opštih izbora, stranke koje su odnijele pobjedu na njima svakodnevno se međusobno optužuju ko je kriv što još vlast na nivou BiH nije formirana, te prstom upiru u političkog protivnika i niko, bar zasad, nije pokazao spremnost na kompromis kako bi se riješio ovaj gorući problem.

Podsjećamo, od institucija na bh. nivou nakon prošlogodišnjih oktobarskih izbora konstituisani su Predsjedništvo BiH i oba doma Parlamentarne skupština BiH. Formiranje vlasti na nivou BiH zapelo je u vezi s izborom mandatara za sastav Vijeća ministara jer Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i njegov bošnjački kolega Šefik Džaferović uslovljavaju imenovanje kandidata (Zoran Tegeltija, bivši ministara finansija RS) slanjem ANP-a u Brisel, dok Milorad Dodik, srpski član, ne želi da pristane na to. Novoizabrani poslanici i delegati održali su samo par sjednica, na kojima nisu razmatrali niti jedan zakon niti ratifikovali ijedan sporazum, a zbog neformiranja vlasti milijardu i po evra investicija čeka da bude odblokirano.

Analitičari smatraju da u tom prepucavanju najviše ispaštaju obični građani, čak i glasači tih stranaka.

Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke, ističe da u cijeloj ovoj situaciji nedužnih nema te da su političke stranke koje su u prilici da formiraju vlast apsolutne krive za trenutno stanje.

"Oni provode onu politiku koja znači međusobno blokiranje, 'guranje prsta u oko' onima drugima. Jednostavno pokazuju onu ružnu stranu njihove političke kulture koja znači zapravo da ne poznaju riječ kompromis i da se on na ovim prostorima doživljava kao slabost", kazala je Topićeva za "Nezavisne". Ističe da ni građani isto tako nisu nedužni u cijeloj ovoj situaciju zato što godinama, decenijama doživljavaju isto praktikovanje politike.

Slavo Kukić, profesor iz Mostara i analitičar, ističe za "Nezavisne" da onima koji štite nacionalne interese i nakon izbora prebacuju krivicu jedni na druge za neformiranje vlasti nije do formiranja vlasti i boljitka BiH i njezinih građana.

"Naravno, kada bi se to cijenilo objektivnim kriterijima, onda je to svakako djelo protiv države i društva i onda bi to djelo zahtijevalo seriju dugogodišnjih zatvorskih kazni. Nažalost, budući je sfera politike, sfera neodgovornosti, oni su amnestirani od svakog kaznenog gonjenja i od svake odgovornosti kao polarni medvjedi", ističe Kukić.

A predstavnici političkih stranaka i dalje imaju istu metu i isto odstojanje i ne odustaju od svojih stavova.

Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne" da je riječ o potpuno jasnoj situaciji i da SDA svojim politikama želi da onemogući političko predstavljanje političkih pobjednika iz RS.

"Potpuno je jasno da dva člana Predsjedništva BiH koje kontroliše Bakir Izetbegović, Džaferović i Komšić, osporavaju imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara i potpuno je jasna naša pozicija, a to je da je neophodno poštovati Zakon o Savjetu ministara i u skladu s poslovničkim odredbama ući u izbor Savjeta ministara i predsjedavajućeg", kazao je Košarac.

Adil Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, kazao je da je stav SDA da nema nikakvog razloga da se blokira rad Parlamentarne skupštine BiH, te ne vidi nijedan razlog da se ne nastavi rad ove bh. institucije zato što nije formirano Vijeće ministara.

"Nemamo spremnost SNSD-a i drugih političkih stranaka koje su u koaliciji s njima da dostave svoje kandidate za formiranje parlamentarnih komisija", ističe Osmanović.

Dragan Mektić, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu BiH, rekao je za "Nezavisne" da je glupo ne održati sjednicu i ne odblokirati sredstva, jer ova blokada nema veze s realnim životom.

"Mi ovom blokadom ne kočimo ništa političarima. Oni redovno dobijaju plate, paušale, redovno putuju i ne trpe nikakvu štetu, a trpe infrastrukturni projekti i projekti koji bi zaposlili ljude", kazao je Mektić.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu, za "Nezavisne" ističe da je ovo SNSD-ova blokada rada Parlamentarne skupštine BiH i da će je osjetiti svi građani, jer su blokirana velika sredstva za cestovnu izgradnju i komunalnu privredu.

Cvijanović: Nemam vjeru u iskrenost političkog Sarajeva

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović kaže da nema nikakvu vjeru da postoji bila kakva iskrenost u političkom Sarajevu da se uđe u postupak formiranja vlasti na nivou BiH.

"Ali polako, biće prilike da o tome pričamo na neki drugi način. Dakle, sastanaka o formiranju vlasti je bilo dovoljno, potpisivane su neke izjave i dokumenti, ali ništa nije urađeno po tom pitanju", kaže ona i dodaje da se ne bavi više tim pitanjem jer nju kao predsjednicu RS interesuje Srpska.

"Shvatila sam da možemo dobro da funkcionišemo bez obzira na to da li je formirana vlast na nivou BiH", izjavila je Cvijanovićeva i dodala da žali zbog neformiranja vlasti, s obzirom na to da bi neke stvari bile bolje i brže.

"Nešto bismo mogli da uradimo u ovoj godini. To ne bi bila godina paralize i vegetiranja, već ona u kojoj bi bilo nekog aktivizma. Toga nije bilo, ali šteta za Srpsku ne postoji, možemo da funkcionišemo", istakla je ona i dodala da u pogledu formiranja vlasti u BiH ne očekuje ništa od najavljenog sastanka u ponedjeljak lidera SDA i HDZ-a u Mostaru. (Srna)