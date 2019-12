Za pet godina u Siriji četiri godine u zatvoru

SARAJEVO - Po optužnici po kojoj je gotovo pet godina proveo u Siriji, u redovima terorističke organizacije Islamska država (IS), Ibro Ćufurović (24) iz Velike Kladiše osuđen je danas u Sudu BiH na četiri godine robije.

Biće mu to, najvjerovatnije, prva Nova godina koju će provesti iza brave, ali i rođendan, budući da je rođen 1. januara, pošto mu je pritvor, u kojem je od aprila, kad je deportovan u BiH, produžen za još devet mjeseci ili do nove sudske odluke.

Nepravosnažno ga je osudilo Sudsko vijeće kojim je predsjedavala Hasija Mašović. Članovi Vijeća su se vodili dosadašnjom praksom, a podsjetimo, najveća kazna koju je Sud BiH dosad izrekao za ova krivična djela iznosi četiri godine.

Mašovićeva kaže da je Sudsko vijeće našlo dosta olakšavajućih okolnosti na strani optuženog: priznao je krivicu, a odmah nakon potvrđivanja optužnice htio je s Tužilaštvom sklopiti sporazum, koji tužilac nije prihvatio. Takođe, u Siriju je otputovao sa svega 19 godina, što se smatra kao period nedovršene zrelosti.

"Optuženi je pred Sudom izrazio kajanje i nekoliko puta je to rekao, kao što je rekao i da je nekoliko puta pokušavao da se vrati iz Sirije, u čemu nije uspijevao", navela je Mašovićeva.

To je, kako je dodala, potvrdio i zaštićeni svjedok, koji je rekao da je optuženi kupio lažnu ličnu kartu da pokuša uz pomoć nje da se vrati. Ćufurović, kako je ona potvrdila, ranije nikad nije kažnjavan, a osim toga je i porodičan čovjek. Kao otežavajuću okolnost Sud je cijenio dužinu njegovog boravka u Siriji, iako je uzeto u obzir da se pokušavao vratiti, te da je boravio u logoru.

Mašovićeva je rekla da je Sudsko vijeće posebno razmatralo video-snimak, za koji Tužilaštvo tvrdi da je na njemu Ćufurović. Riječ je o snimku na kojem se nalaze dvije naoružane osobe koje stoje iznad tijela mrtvih vojnika.

Sutkinja je kazala da je ovaj dokaz ostao nerazjašnjen. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su svjedočili pred Sudom, kazali su da muškarac sa snimka liči na optuženog, ali nisu mogli sa sigurnošću reći da je to on.

Ćufurovićev advokat Senad Dupovac rekao je da je zadovoljan presudom i da neće uložiti žalbu, osim ako to učini Tužilaštvo.

"Mogli smo ovo riješiti na jedan sporazuman način, ja sam u sporazumu nudio tri godine, ali eto... Naravno da bih volio da je manja. Mislim da se ovaj mali zaista pokajao. Stoji sve što je sutkinja rekla, oni su otišli kao djeca", rekao je Dupovac.

Oglasio se i Ćufurovićev otac Šefik, koji ga se odrekao i koji bi, očigledno, prema Ibri bio i stroži od sudija.

"Mene da se pitalo, ja bih ga osudio na smrtnu kaznu. Ja, koji sam ga hranio 20 godina, nisam mu valjao, a valjali su mu Bilal Bosnić i ekipa. Eto mu sada Bosnić i ti koji su ga odveli. Neka s njima provodi vrijeme", rekao je Šefik Ćufurović za federalne medije.

U optužnici, po kojoj je dvadesetčetvorogodišnjak proglašen krivim, navedeno je da ga terete da je 21. aprila 2014. godine otputovao u Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu u Siriju, gdje se pridružio strukturama IS. Optuženi je, dodaje se, na tom području bio skoro pet godina, sve do 20. aprila ove godine, gdje je zajedno sa drugim osobama iz BiH učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani IS. Zbog terorizma je bio i na potjernici Interpola.

Supruga otišla iz kampa

Po dolasku u BiH, Ibro Ćufurović odmah je tražio da se i njegova porodica izruči BiH, kako bi sarađivao s Tužilaštvom.

Prošle sedmice iz Sirije su deportirani i njegova supruga Amina Kečo i dvoje maloljetne djece.

Ćufurovićev advokat Senad Dupovac rekao je da je od preksinoć Ćufurovićeva supruga, koja je sa djecom bila u kampu u Delijašu, kod kuće sa svojom familijom.