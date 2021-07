"Za razliku od opozicije mi se bavimo životnim pitanjima građana, a ne kandidaturama"

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je za ovu političku partiju, za razliku od opozicije, prioritet da se bavi životnim pitanjima građana Republike Srpske, a ne kandidaturama i podjelom pozicija za opšte izbore koji će biti održani naredne godine.

"Opozicija može svaki dan da sastanči i da se svađa oko toga ko će biti kandidat, ko neće, jer prosto nemaju drugog posla. Sa druge strane, mi u SNSD-u, zajedno sa koalicionim partnerima koji čine koalicionu Vladu, imamo svaki dan razne aktivnosti, bavimo se životnim pitanjima koja su bitna za naše građane i koja se tiču boračke populacije, penzionera, mladih ljudi, kao i raznim temama od poljoprivrede, ekonomije, energetike, infrastrukture, zdrvastva, obrazovanja...", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se SNSD i koaliocine partneri bave stvarnim životom i svoj politički angažman pokazuju kroz rad institucija u kojima se nalaze.

"Nije naše da sjedimo svaki dan i pričamo kako ćemo nekog pobijediti na izborima, da dijelimo pozicije ili da se bavimo kandidatima. Opozicija za svake izbore počinje godinu, dvije prije izbora da utvrđuju neke pazare, pa pričaju ko će biti i šta će biti", rekla je Cvijanovićeva.

Što se tiče SNSD-a, naglasila je Cvijanovićeva, još je rano da se bave kandidaturama i kampanjom i da ovo nije vrijeme kada se o tome govori, niti je prioritet.

"U partijskom smislu nama je prioritet da sagledamo šta sve treba da uradimo na lokalu i u republičkim partijskim tijelima da bi se pripremili za izbore, da sistematizujemo svoj rad, da sagledamo slabosti i osmislimo dobar koncept, jer mi kao najveća politička partija imamo drugačiju odgovornost prema građanima u odnosu na opoziciju", pojasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, sada je najvažnije da se razmišlja o stranačkom kapacitetu, na koji način da on bude poboljšan, kako da se ide u korak sa temama koje su drugi nametnuli i koje se moraju rješavati u okviru institucija.

"Taođe, mi moramo da održimo i jačamo institucije jer smo tu dominantna politička partija i u okviru koalicione Vlade i na svaki drugi način. To su sve stvari o kojima se govori, a ne o nekim budućim kandidatima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je najvažnije da SNSD ostvari dobar izborni rezultat i da zna kojim kapacitetom kao partija raspolaže da bi mogli realizovati određene stvari nakon narednih izbora.

"Nismo nikada bili opterećeni kandidaturama, za to ima vremena. Ta tema nije zrela za razgovor, još nije ni došla na red i još dugo neće ni doći", navela je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o najavljenoj reviziji članstva, Cvijanovićeva je pojasnila da su to aktivnosti koje se redovno dešavaju poslije izbora.

"Kada se završi jedan izborni ciklus počinju pripreme za naredni, radite na evidencijama, prečišćavate ih sve, a ne samo članstva, nego i evidencije koje se tiču mnogih drugih pitanja kao što su evidencije potreba za određene opštine, čime raspolažemo u pojedinim lokalnim zajednicama, kakvo je stanje koalicije na lokalu i slično. Mnogo je tih aktivnosti i ima mnogo posla, posebno za naše opštinske odbore u saradnji sa partijskim organima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je prošla godina, kada su održani lokalni izbori, godina virusa korona koja je uticala i na partijski život, pa i na samu kampanju, jer nje nije ni bilo u pravom smislu te riječi.

"To su bile minimalne aktivnosti koje su nam davale neku vidljivost, ali to nije bilo to u punom smisli riječi. Sada je došlo vrijeme da se sagleda situacija i da spremni dočekamo izbore sljedeće godine", rekla je potpredsjednik SNSD-a.

Kada je riječ o pozicijama na nivou BiH, Cvijanovićeva je ukazala da Sarajevo, generalno govoreći, zahtijeva ljude koji su osvješteni i koji razumiju da imaju obavezu da se ponašaju u skladu sa Ustavom i da imaju moralnu, ljudsku, političku, ličnu i kolektivnu obavezu da štite Republiku Srpsku, njene institucije i njene funkcije kao što se to radi u Republici Srpskoj djelujući u okviru republičkih institucija.

"Svako od nas ko dođe u zajedničke institucije BiH mora sa jednakim žarom i opredjeljenjem da radi kada je u pitanju nivo Sarajeva ili neka međunarodna politička pozornica, arena i slično, jer imate mnogo onih nedobronamjernih, ali i onih koji nisu nedobronamjerni ali prosto neće da potroše svoje vrijeme da slušaju i razumiju kakva je situacija ovdje, šta su stvarni problemi i kako se oni mogu prevazići", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da su najvažniji alati u rukama Republike Srpske. "To su politički, a ne ratni alati ili nekakve gluposti koje smo slušali iz Sarajeva o tome kako njima neko nešto prijeti. Mi u Sarajevu moramo biti dovoljno zreli i kao politička partija ili političke partije i kao institucije i da koristimo te alate na najbolji mogući način, a to je da ništa ne zaustavljamo, a da sačuvamo ono što je nama veoma važno - Republiku Srpsku", poručila je Cvijanovićeva.

Govoreći o odnosima u vladajućoj koaliciji, potpredsjednik najveće političke partije u Srpskoj je rekla da su oni dobri i da je zadovoljna njenim funkcionisanjem, navodeći da se to najbolje vidi u Narodnoj skupštini Republike Srpske gdje jasno dolazi do izražaja kako funkcioniše parlamentarna većina i podrška izvršnoj vlasti, odnosno Vladi.

Na pitanje da prokomentariše činjenicu da pojedinci iz vladajuće koalicije koriste SNSD i njegovu snagu za vlastite interese, te da uspjehe pripisuju i sebi, a za ono što je problematično odgovornost prebacuju uglavnom na SNSD, Cvijanovićeva je rekla da je to uvijek tako i da najveća politička partija u okviru koalicije nosi i najveću odgovornost jer je i najdominantnija u kreiranju i nuđenju određenih rješenja koalicionim partnerima, ali i po mnogim drugim stvarima.

"Sa druge strane, uobičajeno je da male stranke ne nose taj teret odgovornosti i normalno postaju dio uspjeha, a kada je neki neuspjeh ili kada je nešto problematično znaju da se izmaknu. Ne mislim da je to čudno, to se dešava svugdje i u svim koalicijama. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je koalicija stabilna nakon što je malo promijenila svoju konfiguraciju od prošlih izbora. Pojavile su se neke druge partije, neke su se cijepale, ali namjera SNSD je uvijek bila da sa svima imamo dobre odnose bez obzira šta se dešava u njihovom stranačkom korpusu, da zajedno radimo i da imamo podršku u parlamentu i u tome smo uspjevali", istakla je Cvijanovićeva.