Za smjenu Durakovića glasalo 15 odbornika

SREBRENICA - Ćamil Duraković smijenjen je sa pozicije predsjednika Skupštine opštine (SO) Srebrenica, saznaju "Nezavisne novine".

Za njegovu smjenu glasalo je 15 odbornika, a jedan je bio protiv.

Danas se održava sjednica lokalnog parlamenta, a ovakav epilog bio je očekivan, nakon što su srpski odbornici u Srebrenici, njih 15, dogovorili da će izglasati smjenu Durakovića.

Podsjetimo, na sjednici Kolegijuma SO Srebrenica, održanoj 25. avgusta, izglasan je dnevni red naredne sjednice SO, koja je obuhvatila i tačku dnevnog reda koja se odnosi na smjenu Durakovića.

Prethodno su odbornici srpske nacionalnosti u SO Srebrenica dostavili prijedlog za njegov opoziv.

"Podnosimo prijedlog za opoziv predsjednika SO Srebrenica. Prijedlog podnosimo zbog neprimjerenog i nedoličnog ponašanja i istupa predsjednika Skupštine putem medija gdje nastupa u svojstvu funkcionera Skupštine, a ne u svoje lično ime, te kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sjednica SO", navedeno je u prijedlogu dostavljenom Kolegijumu SO.

Kako su dodali, razlog za opoziv je uzastopno kršenje Ustava Republike Srpske, negiranje Republike Srpske, te omalovažavanje funkcionera Milorada Dodika i Nenada Stevandića.

Na čelu ove lokalne zajednice je Srbin Mladen Grujičić, što znači da lokalnim parlamentom treba predsjedavati neko iz reda Bošnjaka.