Zabilježen veliki broj odustajanja članova biračkih odbora

Sarajevo - Veliki broj odustajanja članova lokalnih biračkih odbora dan uoči izbora zabilježen je u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Stocu i Čapljini.

Iz Centralne izborne komisije BIH za Klix.ba kažu da imaju informaciju da problem rješavaju opštinske izborne komisije, dok iz Koalicije Pod lupom kažu da i njima kontinuirano pristižu prijave o navedenoj pojavi.

Portparol CIK-a BiH Maksida Pirić kao razlog neimenovanja biračkih odbora naglašava odustajanja pojedinih članova. Ipak ističe da postoje rezervne liste sa članovima odnosno zamjenicima.



"Može se desiti i sutra na dan izbora da neko od članova ili zamjenika odustane. Općinske izborne komisije imaju rezervnu listu koja imenuje dodatne članove odnosno zamjenike. Ako vam se to desi prije nego ste izdali rješenje da vam odustane osoba, vi morate pripremati novo rješenje i opet se isto može desiti što može produžiti proces imenovanja. Bitno je da sve mora funkcionisati na dan izbora", kazala je Pirić i dodala da je sve navedeno u nadležnosti opštinskih izbornih komisija.



"CIK ima informaciju da općinske izborne komisije to rješavaju na terenu", zaključila je portparol Centralne izborne komisije BiH.



Dario Jovanović, direktor Koalicije Pod lupom koja prati regularnost izbornog procesa, ističe da i na njihovu adresu kontinuirano pristižu prijave iz pojedinih općina o velikom broju odustajanja članova biračkih odbora koji su već nominovani od strane političkih stranaka i imenovani u članstvo biračkih odbora.

Tri do četiri hiljade redovno odustane svake izbore

On ističe da je problem danas posebno prisutan u Banjaluci i Sarajevu.



"Trenutno šaljemo hitnu poruku koja ide na adrese svih dugoročnih posmatrača koji će nas obavijestiti da li ima masovnih odustajanja članova biračkih odbora. Mi pokrivamo svih 143 općine. Simptomatično je da brojevi s kojim raspolažemo o odustajanju ljudi su značajni", kazao je Jovanović.



On ističe da Centralna izborna komisija (CIK) BiH na godišnjim konferencijama u vezi sa sumiranjem rezultata izbora i rezultatima rada lokalnih izbornih komisija ističe da se desi između 6 i 8 odsto odustajanja posljednja tri dana pred svake izbore.



"To znači, ako imamo 50.000 članova biračkih odbora i zamjenskih članova, da postoji 3-4 hiljade ljudi koji uobičajeno odustaju. Trenutno ne znamo razmjere odustajanja i da li se dešava u okviru tih brojki ili je razmjer odustajanja veći", dodao je Jovanović.



Članovi biračkih odbora često odustaju jer su nedovoljno plaćeni, a onda uskaču "iskusni igrači", piše portal klix.ba.



Iz Koalicije Pod lupom ističu da nisu poznati razlozi odustajanja članova biračkih odbora, te da mogu biti različiti.



"Može biti samovolja pojedinaca zbog nezadovoljstva visinom naknade za rad ili dužine rada, s obzirom da se radi po 36 sati tokom izbornog procesa. To je ipak odgovornost političkih stranaka koje su nominovale pojedince koji nisu odgovorno shvatili taj dio posla", kaže Jovanović.

Odgovornost na političkim strankama

On ističe da je mnogo ozbiljniji problem ukoliko je riječ o svjesnoj manipulaciji odnosno potencijalnoj direktivi da se odustaje od biračkih odbora kako bi se potkopao izborni dan.



"Bez biračkih odbora nema procesa glasanja na biračkom mjestu. Ukoliko se vrši pritisak na pojedine članove biračkih odbora iz stranaka koje su politički oponenti, onda je to ozbiljan problem", mišljenja je direktor Koalicije Pod lupom.



Jovanović za kraj naglašava da je najveća odgovornost na lokalnim izbornim komisijama koje u rezervi imaju članove u slučaju odustajanja.



"Bitno je da to budu nestranačke i nezavisne osobe koje imaju iskustva u izbornom procesu, a ne da budu politički obojeni ili kontrolisani od strane političkih stranaka."



Kako saznajemo, neke političke stranke su već uputile žalbe Centralnoj izbornoj komisiji zbog neregularnosti na koje se upozorava danima uoči Opštih izbora koji se održavaju sutra. (klix.ba)