Zaharova: Visoki predstavnik koči razvoj BiH

Komentari: 1

Sale

Ne samo Rusija, nego i svako drugi ko je dobronameran se zalaže za ukidanje institucije visokog predstavnika u BiH jer taj lik samo koči razvoj zemlje. On to radi raznim praznim obećanjima turskoj strani, koje ne namerava da ispuni, ali kojima ih loži da nastave sa opstrukcijom bilo kakvog razvoja. Istovremeno taj lik onemogućava reforme i ulaganja u RS time što zadržava nepotrebne nametnute mere svojih prethodnika. Sve se to radi da bi ovde ostalo mrtvo more i totalni stop u razvoju, jer to je onda dokaz da taj lik mora tu da ostane i nastavi da mažnjava debele pare na račun sirotinje u obema državama članicama (i FBiH i RS). Jad i beda.