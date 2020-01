Zajednička sjednica vlada RS i FBiH: Dogovor o raspodjeli PDV-a

SARAJEVO, BANJALUKA - Vlade Republike Srpske i Federacije BiH na današnjoj zajedničkoj sjednici treba da postignu dogovor o raspodjeli prihoda od PDV-a, tačnije da utvrde koeficijente o raspodjeli, o kojima nema dogovora gotovo tri godine.

Prema nezvaničnim informacijama, konačni dogovor mogao bi biti da Federacija BiH Republici Srpskoj duguje oko 35 miliona KM. Do ove cifre, koja navodno nije sporna ni Federaciji BiH, dođe se kada se prebiju dugovanja koja Srpska Federaciji BiH ima iz perioda 2012. i početka 2013. godine i onog što Federacija duguje Srpskoj od 2014. godine.

"Obećanje je da će oni to prihvatiti, a onda ćemo povući sve te tužbe. Raspodjela prihoda je matematička radnja i, ako ćemo uvažavati institucije, struku i nauku, to je matematika, a ako nećemo, onda je to politika", rekao je nedavno Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

U dogovor na današnjoj sjednici u vezi s raspodjelom prihoda od PDV-a vjeruje i Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, koji je rekao da je siguran da će to vratiti poljuljano povjerenje i olakšati budući rad, ali i spriječiti međusobne tužbe.

"Sigurno je da se ja najviše radujem tom sastanku jer skoro pet godina pokušavam na svakoj sjednici da postignemo dogovor o koeficijentima i raspodjeli prihoda među entitetima. Nakon što smo se našli u začaranom krugu i skoro tri godine nismo donijeli odluku o privremenim koeficijentima za kvartalni period, počele su konsultacije među vladama, jer entitetski ministri finansija nisu mogli da postignu saglasnost na sjednicama", rekao je Bevanda.

On je rekao da će, ukoliko predstavnici entiteta postignu dogovor o koeficijentima i konačnoj raspodjeli, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH održati sjednicu i to pretočiti u prijedlog, kako bi se ta odluka usvojila u skladu sa zakonom i procedurama.

"Jednostavno, to dosad nije bilo moguće, jer nije bilo dogovora. To nam je pravilo probleme i kod aranžmana s MMF-om i u saradnji sa drugim finansijskim institucijama jer nismo imali završen posao ni čiste račune, a slali smo i lošu sliku i poruku potencijalnim investitorima", rekao je Bevanda.

Osim o raspodjeli prihoda, entitetske vlade na današnjem sastanku treba da postignu i konkretniji dogovor o "Elektroprenosu BiH", odnosno blokiranim sredstvima u ovoj kompaniji, a trebalo bi konačno da se završi i priča o izvozu oblovine iz BiH, tačnije o "zabrani". O ovome je dogovor postignut još prije nekoliko godina, ali to nikada nije sprovedeno u praksi, te o zaštiti domaće proizvodnje.