Zajednička vježba OS BiH i Vojske Srbije po NATO standardima

SARAJEVO - Usaglašenu odluku o bilateralnoj zajedničkoj vojnoj vježbi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije Predsjedništvo BiH donijelo je 19. novembra, dva dana uoči 25. godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kako iz Ministarstva odbrane BiH kažu za "Oslobođenje", tačan datum i lokacija održavanja vježbe još nisu usaglašeni i biće predmet usaglašavanja. Također, navode da još nisu određene jedinice koje će učestvovati u realizaciji bilateralne vježbe, a tokom planskih konferencija biće razrađeni svi detalji.

"Radi se o bilateralnoj saradnji između OS BiH i VRS, odnosno Planu bilateralne vojne saradnje između MO BiH i MO Republike Srbije za 2021. godinu. Oružane snage BiH nedvosmisleno su posvećene nastavku i unapređenju bilateralne vojne saradnje s Vojskom Srbije, koja za cilj ima unapređenje bilateralnih odnosa i regionalne saradnje, izgradnju mjera međusobnog povjerenja, razmjenu iskustava te razvijanje sposobnosti i kapaciteta u skladu sa strateškim opredjeljenjima i strateškim dokumentima, kao što je implementacija koncepta "Operational Capability Concept Evaluation and Feedback" (OCC E&F koncept), koji provode i Vojska Srbije i Oružane snage BiH, ističu iz Ministarstva.

Podvlače da će na ovoj vježbi prezentirati operativne sposobnosti koje su definisane po NATO standardima.

Napominju da Oružane snage BiH u kontinuitetu učestvuju u odgovarajućem formatu u međunarodnim vojnim vježbama, koje se izvode na teritoriji Republike Srbije u organizaciji Vojske Srbije i partnera, kao i na zajedničkim vježbama u okviru uspostavljenih važnih regionalnih inicijativa.

"Zajednička vojna vježba na teritoriji Bosne i Hercegovine podrazumijeva da su Oružane snage BiH domaćin svake vojne vježbe koja se organizuje i izvodi na teritoriji BiH, odnosno na poligonima za obuku Oružanih snaga BiH, kao i domaćin svih sastanaka i planskih konferencija koje su u funkciji pripreme vježbe, na kojima bi bila razmatrana i detaljno usaglašena sva pitanja od značaja za uspješnu i bezbjednu realizaciju vježbe, naveli su za naš list iz Ministarstva odbrane BiH.

Šef Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr Mirza Smajić ističe kako je vrlo važno da je NATO prisutan u regionu i da će navedena vojna vježba biti upravo održana u okviru NATO-a, što svakako doprinosi miru i stabilnosti.

"Imamo i konsenzus članova Predsjedništva BiH kada je u pitanju takva jedna vježba, i iz perspektive BiH je svakako to dobro, jer time nastavljamo i potvrđujemo opremljenost i obučenost OS BiH u skladu sa NATO standardima. S druge strane, možemo reći da Republika Srbija ima kontinuitet saradnje s NATO-om, što svakako može dugoročno doprinijeti stabilizaciji u regiji", kaže za "Oslobođenje" Smajić.

Profesor Smajić naglašava da generalno, ako gledamo iz historijske perspektive, možemo reći da je reforma odbrane jedna od najuspješnijih reformi koja je provedena u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini.

Zaista se ispostavilo da je OS BiH potreban iz više razloga i on se pokazao kao vrlo efikasan i efektivan partner u svim situacijama - kako u redovnim, tako i vanrednim. Posebno bih ovdje naglasio razvoj civilno-vojnih odnosa, gdje smo imali priliku vidjeti da je OS BiH svojim nadljudskim naporima, ali i opremom, koja na neki način zahtijeva da se obnovi, pokazao visok stepen profesionalnosti i pomoći civilnom stanovništvu, a, s druge strane, pokazao se i kao kredibilan partner u međunarodnim vojnim mirovnim misijama. I to su osnovni razlozi zbog čega trebamo i moramo kao država više ulagati u OS BiH, a samim tim to proizlazi i iz programskih reformi koje treba da provedemo kako bismo imali kompatibilan i zaista dobar OS u Bosni i Hercegovini, zaključuje Smajić.

