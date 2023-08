Zaključak VSTS-a izazvao pobunu advokata

BANJALUKA, SARAJEVO - Zaključak Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, kojim se sudovima nalaže da se suđenja u predmetima ratnih zločina održavaju po principu "dan za dan", naišao je na veliki otpor advokata, koji poručuju da u takvim okolnostima ne mogu raditi, jer, recimo, neki od njih žive u Banjaluci ili Prijedoru, a ročišta se održavaju pred Sudom BiH u Sarajevu.

Advokati, između ostalog, poručuju da je neizvodivo da se nakon jednog ročišta odmah pripreme za sutrašnje, ali i podvlače da imaju porodice, a ovakav način rada će ih onemogućiti u tome da od ponedjeljka do petka budu kod svojih kuća i kancelarija.

Advokatkinja Tatjana Savić kaže da je ta odluka donesena bez ikakvog učešća i konsultacija s advokatima, koji su, nakon što su u neformalnim kontaktima čuli za tu odluku, tražili od VSTS-a da im je zvanično dostavi, te se ispostavilo da je u pitanju preporuka, kojoj će se ubuduće težiti.

"Ja smatram da je to djelomično posljedica uticaja stranih savjetnika, koji očigledno uzmu u obzir samo pitanje efikasnosti sudskog postupka, a da pritom ne uzmu i realnu situaciju i mogućnosti u BiH. Ja zastupam puno pred Sudom BiH i već u ovom trenutku su advokati koji imaju sjedište van Sarajeva u dobroj mjeri diskriminisani, jer provedemo tri-četiri sata dnevno vozeći se do tog grada, dok advokati u Sarajevu provedu dva-tri sata na suđenju i odu u svoju kancelariju te nastave da rade druge poslove", pojasnila je Savićeva za "Nezavisne novine".

Ako bi, kako dodaje, počela suđenja "dan za dan" u Sarajevu, advokati van tog grada bi mogli da biraju ili da "napuste" svoje kancelarije i porodice i presele se tokom suđenja u taj grad, ili da jednostavno prestanu zastupati u Sarajevu.

"U konačnici, to je i finansijski potpuno neisplativo za bilo kog advokata, a posebno za advokata koji nema sjedište kancelarije u Sarajevu. Mi to fizički nećemo moći da radimo. Mi naravno možemo da odbijemo da zastupamo nekoga, ako smo, recimo, prezauzeti. Ovo će biti generalno odbijanje svih predmeta jer mi to ne možemo ni finansijski ni fizički postići. U tom slučaju, to bi moglo da uspori postupke, s jedne strane, a s druge, moglo bi se desiti da optuženi dobiju neadekvatnu odbranu, jer će takvu odbranu prihvatiti samo onaj ko apsolutno nema nikakvog posla", ističe Savićeva.

I Jasminka Jovišević, advokatkinja iz Banjaluke, ističe da zaključak VSTS-a BiH nije ni praktičan ni dobar, a ni izvodiv.

"To su teški predmeti i treba biti spreman svaki dan za suđenje. Pritom, Sud BiH sudi optuženima iz svih krajeva BiH i uglavnom su za optužene iz Srpske angažovani advokati iz Srpske, ne samo iz Istočnog Sarajeva, nego iz Prijedora, Banjaluke i tako dalje", rekla je Joviševićeva za "Nezavisne novine".

Ona se slaže da treba ubrzati suđenja u ovim predmetima, ali, ponavlja, ne na ovakav način.

"Ima načina da se to ubrza, ali ja mislim da je nemoguće da se to radi po principu 'dan za dan'. Mi bismo morali biti pet dana u Sarajevu i ostaviti druge poslove. Sud nije dužan da vodi računa o tim stvarima, ali ja tvrdim, objektivno, sve i da smo mi svi u Sarajevu, nemoguće je tako suditi u tako teškim predmetima", poručuje Joviševićava.

Iz VSTS BiH, uprkos pokušajima, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu, a nije nam se javljao ni Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske.

Nedavno se, pak, oglasio predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske Savan Zec, koji je izjavio da bi ovakav princip mogao značiti eliminaciju advokata koji nemaju sjedište kancelarije u Sarajevu, budući da će se u najtežim predmetima suditi ili se već sudi pred Sudom BiH.

"Ovo je i nama i kolegama u Federaciji BiH nova informacija i očekujem da će na jesen obje komore zauzeti zvanične stavove i reagovati", rekao je Zec i napomenuo da su predmeti koji se odnose na ratne zločine najbrojniji pred Sudom BiH.

On je pojasnio da se u predmetima ratnih zločina u prosjeku održi 40 do 140 glavnih pretresa i da bi primjena ovog zaključka značila da branilac optuženog za ratni zločin treba da provede u Sarajevu 40 do 140 radnih dana uzastopno, da isto toliko odsustvuje iz svoje kancelarije i bude odvojen od porodice.