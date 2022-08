Zakon nije ispunio očekivanja: Pare izgubljene na bilbordima teško nadoknaditi

BANJALUKA - Zakon o komunalnim taksama RS, koji je ukinuo plaćanje reklama na javnim površinama, na snazi je osam mjeseci, a predstavnici pojedinih opština i gradova ne dijele mišljenje Ministarstva finansija da je zakon opravdao svrhu i tvrde da su samo djelimično uspjeli nadoknaditi gubitak ukupno 17 miliona KM, bez kojih su ostali stupanjem na snagu pomenutog zakona.

Podsjetimo, Zakonom o komunalnim taksama RS, koji je usvojen krajem 2021. godine, ukinuto je plaćanje taksi za isticanje poslovnog imena pravnog lica u lokalnim zajednicama.

Ministarka finansija RS Zora Vidović tada je naglasila da je cilj ovog zakona smanjenje neporeskih davanja nauštrb privrede te da će se ti gubici u budžetu nadoknaditi povećanjem poreza na dohodak i poreza na nepokretnosti.

Stupanjem na snagu ovog zakona, najviše sredstava izgubio je grad Banjaluka, 3,3 miliona KM.

Bojan Kresojević, gradski menažer, kaže za "Nezavisne novine" da je će grad uspjeti da nadomjesti više od 50 odsto tih sredstava.

"Kroz izmjene poreza na dohodak nadoknadićemo 1,7 miliona KM. S obzirom na povećanja plata, cijena i svega ostalog, očekujemo i 1,9 miliona KM ukupno da nadoknadimo. Ali 1,4 miliona KM grad će biti i dalje u gubitku", ističe Kresojević.

On naglašava da Gradska uprava u potpunosti podržava rasterećenje privrede te da je ukidanje ove takse i te kako bilo od koristi malim privrednicima.

Prihod grada Bijeljina po osnovu komunalne takse u 2021. godini (prije ukidanja Zakona o komunalnim taksama), iznosio je 1,42 miliona KM. U prvih šest mjeseci ove godine po osnovu prihoda od poreza na lična primanja, Bijeljina je prihodovala 2,149 miliona KM, što je više u odnosu na prošlu godinu, kada su ovi prihodi iznosili 1,77 miliona KM.

"Prihodi od poreza na nepokretnosti za prvih šest mjeseci 2022. godine iznosili su 1.847.954 KM, dok je za isto vrijeme prošle godine prihodovano 1.503.933 KM", kazali su za "Nezavisne novine" iz GU Bijeljina.

Kažu da je komunalna taksa u ovom gradu i ranije bila niža u odnosu na Banjaluku i Trebinje, ali i da su plaćanja takse novim zakonom oslobođeni i preduzetnici u svojstvu samostalnog zanimanja (status starih zanata) te NVO i udruženja.

"Dalje, privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćali su komunalnu taksu umanjenu za 30 odsto od osnovice", naveli su iz Kabineta gradonačelnika Bijeljine i dodali da je ranije regulisano i da za vrijeme pandemije izazvane virusom korona taksa za pojedine obveznike bude umanjena i za 50 odsto.

Grad Doboj uspješno će nadomjestiti gubitak od gotovo 900.000 KM po ovom osnovu, poručuje za "Nezavisne" Boris Jerinić, gradonačelnik ovog grada.

"S obzirom na povećanje potrošnje, a i povećanje prihoda od ličnog dohotka i PDV, punjenje budžeta je na onom predviđenom nivou. Ovo je najveća pomoć privredi i mislim da ćemo moći da kompenzujemo gubitke na ovaj način", poručio je Jerinić.

Pomoć privredi pozdravlja i Jovica Radulović, načelnik Modriče, ali kako za "Nezavisne novine" tvrdi, ova opština neće nadoknaditi gubitak od 250.000 KM.

"U 2021. smo po istom osnovu prihodovali 225.253,98 KM", kaže Radulović.

On dodaje da, kada je Modriča u pitanju, nisu bila dobra predviđanja Vlade RS da će budžetski deficit biti nadoknađen kroz porez na lična primanja.

"Za šest mjeseci ove godine, mi smo u izvršenju budžeta, kada je u pitanju porez na lična primanja, prihodovali više za samo 31.887 KM. Ne da se ne radi o tome da nismo nadoknadili gubitak, nego nismo ni blizu spomenutih 225.000 KM. Ako bude isto do kraja godine, to neće preći ni 70.000. Isti slučaj je i sa PDV-om. Istina, prihodi po tom osnovu su veći od planiranih za 880.000 KM za pola godine, ali sva poskupljenja koja imamo i inflacija dovode opštinu Modriča, a vjerujem i druge lokalne zajednice, u veoma tešku situaciju", zaključio je Radulović.

Iz Ministarstva finansija RS, sa druge strane, su zadovoljni.

"U prvih sedam mjeseci 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine prihodi po osnovu poreza na dohodak lokalnih zajednica ostvarili su rast od 16,6 odsto ili 4,4 miliona KM, a ukoliko se ovaj trend nastavi, realno je očekivati da rast prihoda na godišnjem nivou bude oko 7,5 miliona KM", poručili su za "Nezavisne novine" iz resornog ministarstva.

Kažu da se, s obzirom na to da se do kraja 2022. godine očekuje dodatni rast plata i broja zaposlenih, procjenjuju da će i prihodi od poreza na dohodak biti veći. "Takođe, u istom periodu je ostvaren i rast prihoda od poreza na nepokretnosti u iznosu od tri odsto ili 0,4 miliona KM, a na godišnjem nivou očekuje se rast po tom osnovu u iznosu od oko milion KM u odnosu na izvršenje 2021. godine", naveli su iz Kabineta Zore Vidović i dodali da se rast prihoda očekuje i po pitanju indirektnih poreza i to od oko 72,8 miliona KM za lokalne zajednice.