Zakon o državnoj imovini ipak pred poslanicima, ali može li biti usvojen

SARAJEVO - Prijedlog zakona o državnoj imovini koji je usvojilo Predsjedništvo BiH "pašće" na Kolegijumu Predstavničkog doma, međutim za očekivati je da neko od bošnjačkih poslanika u skorijoj budućnosti predloži taj isti zakon, a o kojem bi se u tom slučaju raspravljalo.

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, rekao je da će Kolegijum Predstavničkog doma odbiti zakon uz obrazloženje da Predsjedništvo ne može predlagati takve zakone, ali da će se naći drugi put.

"Ako Kolegij upotrijebi tu argumentaciju, postoji i drugi put, zastupnici mogu predložiti. Uradićemo sve da se to nađe u proceduri, a kako će parlamentarna većina odlučiti, vidjećemo. To je do njih. Zakon je solidan i vodio je računa o svim ustavnim osnovama i presudama sudova", rekao je Komšić.

Naime, nakon što Kolegijum Predstavničkog doma odbije da na dnevni red stavi Prijedlog zakona o državnoj imovini, a što je izvjesno, sudeći po Komšićevoj izjavi, neko od poslanika stranaka "trojke" ili DF-a će predložiti taj zakon.

"U tom slučaju zakon dolazi na dnevni red, ali sa mišljenjem Ustavnopravne komisije u kojoj Srbi i Hrvati imaju većinu, odnosno pet od devet glasova. O tom mišljenju, koje će vjerovatno biti negativno, izjašnjava se Predstavnički dom, ali tu Bošnjaci imaju većinu jer se odlučuje prostom većinom i oni neće prihvatiti to mišljenje Ustavnopravne komisije i vratiće ga na doradu. U drugom krugu biće isto i ne postoji način da se spriječi dolazak tog zakona na dnevni red", ispričao je izvor "Nezavisnih" iz bh. parlamenta.

Ipak, kada se Prijedlog zakona o državnoj imovini i nađe na dnevnom redu, gotovo da ne postoje šanse da on prođe jer se prilikom izjašnjavanja o zakonu mora obezbijediti i entitetska većina.

"Poslovnički, svakom poslaniku, klubu ili klubovima je omogućeno da predlože zakon. U slučaju da glasamo o tom zakonu, imamo deset ruku koje će sigurno biti protiv i on neće biti usvojen", rekao je za "Nezavisne" Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U Predstavničkom domu SNSD ima šest poslanika, PDP i SDS po dva, dok Demos, Ujedinjena Srpska i Lista za pravdu i red imaju po jednog.

"Ako zakon dođe na prošireni Kolegijum, ja ću biti protiv, a ako ne dođe na prošireni, a dođe na Kolegijum i preglasaju Radmanovića (Nebojša Radmanović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH), i dođe na sjednicu Predstavničkog doma, Srbi u Republici Srpskoj valjda imaju deset glasova da obore taj prijedlog. Od tih potrebnih 10 glasova, pet će sigurno biti iz kluba koji ja vodim", rekao je nedavno Darko Babalj, predsjedavajući Kluba poslanika SDS - PDP - Lista za pravdu i red.

Podsjećanja radi, Denis Bećirović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH preglasali su Željku Cvijanović, člana Predsjedništva BiH koji dolazi iz Republike Srpske, i usvojili Prijedlog zakona o državnoj imovini.

Odmah nakon usvajanja, svima u Bosni i Hercegovini je bilo jasno da od konačnog usvajanja tog zakona neće biti ništa, a rasprava je otišla u smjeru da li je Cvijanovićeva mogla i trebala pokrenuti veto na tu odluku. S jedne strane Cvijanovićeva i njoj bliski političari tvrdili su da ne može pokrenuti pitanje veta, dok su iz opozicionih redova, ali i pojedini stručnjaci tvrdili da može.

Sam Komšić juče je rekao da Cvijanovićeva po ovom pitanju nije mogla pokrenuti veto.

Kada je riječ o samom Prijedlogu zakona o državnoj imovini, u njemu se navodi da je BiH nosilac prava vlasništva na cijeloj državnoj imovini, dok entiteti i drugi nivoi vlasti u BiH mogu upravljati i koristiti ili imati u vlasništvu onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti, i to u onoj mjeri u kojoj su ovlašteni ovim zakonom, ili drugim zakonom koji donese Parlamentarna skupština BiH.

