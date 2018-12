Zakon o državnoj službi "u raljama" politike

SARAJEVO, BANJALUKA - U posljednjih nekoliko mjeseci u institucijama BiH bez ikakvog razloga zaposlene su stotine novih ljudi i u narednom periodu neophodno je izmijeniti Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, kako bi se smanjio uticaj politike i političara na zapošljavanje državnih službenika.

Inače, izrada novog zakona o državnoj službi u institucijama BiH obaveza je i iz Reformske agende koja nikad nije sprovedena, a i Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, nedavno je rekao da je u više navrata na nivou Savjeta ministara BiH bilo pokušaja da se promijeni taj zakon, ali da nijedan od tih pokušaja nije uspio.

"Svaka vlast ima u planu taj zakon. Posljednji put kada je o tome bilo riječi u institucijama, političari koji na kraju odlučuju o tome željeli su da, recimo, pomoćnike ministara vežu za mandat i da ih dovode i odvode kako ko dolazi na čelo ministarstva. Njihova želja je da još više utiču na zapošljavanje, a ne da polako izlaze iz toga i prepuste zapošljavanje državnih službenika ljudima od integriteta i ekspertima", ispričao je "Nezavisnim" izvor blizak Savjetu ministara BiH.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu, smatra da u ovom trenutku nije vrijeme za novi zakon, ali da su svakako potrebne njegove izmjene.

Navodeći primjer engleskog modela, Akšamija kaže da se politika tamo uopšte ne pita jer postoje nezavisna tijela koja imenuju državne službenike, a politika i institucija u kojoj se neko zapošljava eventualno daju samo saglasnost na nečije zapošljavanje.

"Treba otvoriti priču i razgovarati o novom zakonu o državnoj službi u institucijama BiH, ali i dogovarati s evropskim institucijama u mjeri u kojoj je to potrebno. Pritisci iz Evrope u ovom trenutku nisu veliki jer EU ima razumijevanja za nas", kaže za "Nezavisne" Akšamija, dodajući da što prije treba uspostaviti registar o državnim službenicima.

Kada je u pitanju BiH, situacija je trenutno takva da isključivo političari odlučuju o tome ko će dobiti posao u javnoj upravi i to na način da praktično oni, tačnije rukovodilac institucije kojoj "treba" novi radnik, bira članove komisije koja na kraju daje konačnu riječ, odnosno rangira kandidate koji ispunjavaju uslove.

"Oni su zakone naštimali sebi i sve se vrti ukrug. Možemo mi imati najbolji mogući zakon, ali on se ne poštuje i političari ne snose nikakvu odgovornost, a u tome je ključ problema", rekao je analitičar Vehid Šehić, naglašavajući da na konkursima za državnu službu možete biti najbolji kandidat, ali kad dođete pred komisiju, ona kaže "loše komunicira" i proguraju onoga koga treba. Naglašava da je teško očekivati, i ukoliko se krene u izradu novog zakona o državnoj službi u institucijama BiH, i da on bude u korist građana s obzirom na to da političari sigurno neće da prepuste iz ruku polugu moći koju imaju, a u ovom slučaju radi se o zapošljavanju.

"Pogledajte šta se radi. Ovi što odlaze, a što su prije nego su postali vlast kritikovali pretjerano i stranačko zapošljavanje, rade isto to. Vezanje mandata pomoćnika ministra za ministrov mandat nije ništa drugo nego želja da što više ljudi povuku sa sobom kada dolaze na funkciju", rekao je Šehić.