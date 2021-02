Zakon o javnim nabavkama upućen u parlament BiH, očekuju usvajanje

SARAJEVO - Većina poslanika Predstavničkog doma BiH, iako nije vidjela Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, očekuje da će ga ovaj dom usvojiti kada dođe na dnevni red.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH u četvrtak je jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Ovaj zakonski prijedlog biće razmatran po skraćenoj proceduri.

Alma Čolo, poslanica SDA u Predstavničkom domu BiH i predsjedavajuća Ustavno-pravne komisije ovog doma, istakla je za "Nezavisne" da je dobro što je utvrđen prijedlog i što ide u skraćenom postupku.

"Nemam informacija o detaljima zakona, ali sam čula da su odredbe o inspekcijskom nadzoru isključene, ali da to i nije zahtijevano od Evropske komisije. Nadam se da će zakon biti brzo usvojen", kazala je Čolo.

Dodala je da očekuje da zakon reguliše i omogući transparentan proces javnih nabavki, koji će biti zasnovan na zakonu i koji će onemogućiti zloupotrebe.

"Istovremeno očekujem da on omogući i neke skraćene procedure u institucijama, kao što je sad slučaj s kovid infekcijom", kaže Čolo.

Snježana Novaković Bursać, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kazala je za "Nezavisne" da očekuje da će u ovoj godini BiH zbog sebe, zbog privrednog ambijenta, dobiti bolje zakonsko rješenje kada su u pitanju javne nabavke.

"Koja će sudbina pomenutog prijedloga biti - ne bih da prejudiciram dok on ne uđe u parlamentarnu proceduru. Nadam se da će, kada zakon dođe na dnevni red, poslanički klubovi biti konstruktivni jer nam zaista treba jedan zakon koji je prilagođen nama, našem privrednom ambijentu i našim tržišnim uslovima", kazala je Novaković Bursaćeva.

Dženan Đonlagić, šef Kluba DF-a u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" je rekao da je ova stranka u toku prošle godine više puta predlagala potpuno novi zakon o javnim nabavkama, koji u potpunosti ispunjava direktive i standarde EU.

"Kako smo i više puta naglašavali, kada ovo prođe kroz oba doma u parlamentu BiH, država će biti mnogo bliže dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u EU. Želim da vjerujem da će i institucije EU sa svoje strane dati podstreka i formalno dodijeliti BiH kandidatski status do kraja ove godine", kazao je Đonlagić.

Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP-a, za "Nezavisne" je rekao da ne zna ništa o zakonskom prijedlogu koji je utvrdilo Vijeće ministara, ali da je ovaj zakon jedan od uslova Evropske komisije.

Borjana Krišto (HDZ), predsjedavajuća Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne" ističe da još nije vidjela prijedlog, ali da zna da ga je Vijeće ministara utvrdilo.

"U Kolegiju se ponašamo u skladu s Poslovnikom. Kada dobijemo prijedlog uputićemo ga na nadležno povjerenstvo da se očituje. Sve će to biti u skladu s procedurom. Da li je moguće to odraditi do 25. februara, teško mi je reći, ali biće čim se ispune sve poslovničke pretpostavke", kaže Krišto.

Dodaje da je to jedan od zakona na kojem treba raditi, ali da što se tiče nabavke cjepiva, tu ne bi trebalo dovoditi u pitanje izmjene ovog zakona, jer postoji zakonska regulativa nabavke cjepiva.

"Ako postoji bilo koji način svako od nas je spreman uraditi sve kako bi se ubrzala nabavka vakcina", kaže Krišto.