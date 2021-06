Zakon o mobingu na korak do primjene

BANJALUKA - Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu, na koji se čeka godinama, dobio je danas zeleno svjetlo u Vladi Srpske, što su pozdravili sindikalci, koji se nadaju da će ga prije godišnjih odmora podržati i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS).

Nakon što je utvrdila Prijedlog, iz Vlade je saopšteno da se ovim zakonom propisuju mehanizmi zaštite od uznemiravanja na radu, sadržajnije i kvalitetnije u odnosu na postojeće stanje.

Iz Vlade Srpske su potvrdili da je donošenje zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu predviđeno Programom rada NS RS za 2021. godinu. Da će biti usvojen prije ljetne pauze nada se Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.

"To je važan zakon, pogotovo jer je vrijeme koje dolazi puno izazova, novih tehnologija, novih oblika rada, novih bolesti koje se javljaju. Sve to bitno utiče na zdravlje radnika i njihovu produktivnost. Vlada RS je sada usvojila Prijedlog zakona i on ide u skupštinsku proceduru. Naša očekivanja su da će se on prije godišnjih odmora narodnih poslanika naći na sjednici NS RS i da će biti usvojen i, naravno, stupiti na snagu", rekla je Mišićeva za "Nezavisne novine".

Maksim Skoko, narodni poslanik i predsjednik Odbora za privredu NS RS, za "Nezavisne novine" ističe da je dobrodošao svaki zakon koji unapređuje prava radnika, dok opširniji komentar nije mogao dati dok se ne upozna sa njegovim sadržajem.

Inače, na sjednici Vlade ministri su se danas bavili i nizom drugih pitanja pa je tako usvojena i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta "E-beba", a puštanje tog sistema u produkcioni rad u svim bolnicama očekuje se do 31. avgusta.

Vlada Srpske usvojila je i Informaciju o izgradnji zgrade Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, a Ministarstvo finansija zaduženo je da u tu svrhu obezbijedi 4.864.372 KM. Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi osnivanja srednjoškolskog centra u Laktašima.

Utvrdila je Vlada i Nacrt programa javnih investicija Srpske 2022-2024, a planirana je realizacija investicionih projekata od 530.706.195 KM.

"Nacrtom programa javnih investicija 2022-2024. godina obuhvaćeni su i projekti čija je realizacija počela u prethodnim godinama, a po tom osnovu je, zaključno sa 2020. godinom, utrošena 1.239.501.801 KM (iz svih izvora finansiranja), a u tekućoj godini planira se utrošiti 400.848.604 KM", saopšteno je iz Vlade.

Kako se dodaje, u narednom trogodišnjem periodu kandidovani su i projekti za koje još nisu obezbijeđena sredstva, a čija je ukupna vrijednost 3.808.365.612 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar - mart 2021. godine.

Pritom je, u svojstvu Skupštine akcionara Investiciono-razvojne banke (IRB) Republike Srpske, Vlada donijela Odluku o dodatnom grejs periodu od šest mjeseci za pravna lica i preduzetnike, korisnike sredstava plasiranih putem finansijskih posrednika ili direktno, iz sredstava fondova kojima upravlja IRB.

Vlada Republike Srpske je na sjednici usvojila i Informaciju o prihvatanju donacije Ministarstva kulture i informisanja Srbije za realizaciju projekta revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića u Hašanima.