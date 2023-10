Zakon o sudu i zakon o sprečavanju pranja novca uskoro u Parlamentu BiH

STOČNO SARAJEVO – Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Istočnom Sarajevu da bi zakon o sudu i zakon o sprečavanju pranja novca trebali biti finalizovani do kraja sedmice, a do kraja ovog mjeseca i upućeni u proceduru kako to predviđa Paralamentarna skupština BiH.

Dodik, koji je bio domaćin sastanka lidera vladajuće koalicije na nivou BiH, rekao je da je fokus sastanka bio na obezbjeđivanju preduslova za ono što predstoji vezano za EU.

"Da pokušamo da obezbijedimo neko kretanje koje bi trebalo da bude kredibilno, da se pomogne i Evropskoj komisiji u tom pogledu", rekao je Dodik i dodao da su se po pitanju Izbornog zakona dogovorili da se kreće dalje prema radnoj grupi koja bi trebala da utvrdi određene elemente tog zakona.

"Takođe, kada je riječ o Rezoluciji u suverenitetu BiH, koju smo mi predložili, patneri iz Federacije to nisu podržali", kazao je Dodik, dodajući da je ovu Rezoluciju podržao HDZ.

Dodao je da iz Republike Srpske smatraju da treba krenuti ka izradi zakona o Ustavnom sudu BiH kako bi se zamijenilo učešće stranih sudija tako što bi dvojicu sudija bila birala Republika Srpska, četvoricu FBiH a tri, koji bi bili državljani BiH, a ne stranci, birala bi Parlamentarna skupština.

"To je naš prijedlog, ostalo je da partneri u FBiH to razmotre", kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, na sastanku je bilo riječi i o obezbjeđivanju dobrih preduslova za evropski put BiH.

Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, kazao je da zadovoljan današnjim sastankom koji predstavlja pomak na evropskom putu.

"Danjašnjim dogovorom vrata Evropske unije su snažano otvorena za Bosnu i Hercegovinu", kazao je Čović.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, kazao je da je da su približeni stavovi i da je veoma važno da se nastave sastanci ovog formata.

"Imaćemo još jedan sastanak na kojem će domaćini biti predstavnici Trojke", kazao je Nikšić.

