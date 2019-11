Zakonom zabraniti da se resursi države koriste u kampanji

​BANJALUKA - Republika Srpska treba da ide u korak sa Srbijom i zakonom zabrani da javni funkcioneri resurse države koriste za promociju političkih stranaka, ali bi, gotovo je sigurno, i takav zakon ostao mrtvo slovo na papiru.

Ovo je stav većine političara i stranaka iz Republike Srpske koji su, komentarišući predloženi zakon o sprečavanju korupcije u Srbiji, rekli da se slažu da to treba, ali da je to više pitanje morala i etike i da ne bi imali ništa protiv da se takvo zakonsko rješenje usvoji i kod nas.

Inače, Vlada Srbije zakon o sprečavanju korupcije predložila je s ciljem da se pojača odgovornost političkih subjekata koji učestvuju u izbornom procesu i to na način da se uvede zabrana javnim funkcionerima da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, kao i korištenje javnih skupova za promociju političkih stranaka. U slučaju nepoštovanja ove odredbe javnom funkcioneru se može izreći novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara. Istim zakonom se predviđa pojam "javni resurs" pod kojim se podrazumijeva nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini i koje koriste organi države ili jedinice lokalne samouprave. Suština ovog zakona je da se u političke i stranačke svrhe zabranjuje korištenje službenih vozila, javnih prostora, helikoptera...

U Republici Srpskoj gotovo sve političke partije su za uvođenje tih zabrana, posebno u dijelu koji se odnosi na to da se zabrani reklamiranje političkih partija na javnim manifestacijama, a što je sve prisutno.

"Stranačka obilježja ne treba da budu na manifestacijama. Ne možemo mi sad podržati javnu manifestaciju iz gradskog budžeta i da reklamiramo političku partiju, nema smisla", rekao je Neven Stanić, generalni sekretar Ujedinjene Srpske i načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u banjalučkoj Gradskoj upravi. On kaže bi trebalo ići u smjeru i zabrane korištenja javnih resursa u političke svrhe i da se uz politički konsenzus to može uraditi, ali da je tu više riječ o moralu i etici i da bi se toga trebalo pridržavati i bez zakona.

I Zoran Latinović, generalni sekretar SDS-a, naglašava da bi i u Republici Srpskoj trebalo implementirati rješenja iz Srbije s obzirom na to da je više nego evidentno da se javna sredstva zloupotrebljavaju za stranačke interese.

"Nismo mi toliko bogata država da bismo resurse kojima raspolažemo mogli tako rasipati na promociju političkih stranaka i javnih funkcionera", rekao je Latinović.

Inače, i u Republici Srpskoj na određeni način zakonima je zabranjeno koristiti javnu imovinu za ličnu promociju, a ta djela kao što je zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi ili trgovina uticajem su previše široko postavljena i tužilaštva uglavnom bježe od njih, i pored toga što je više nego očigledno da se vozni parkovi i druga prevozna sredstva koriste za potrebe kampanje i promocije političkih stranaka.

Srđan Mazalica, zamjenik šefa Kluba poslanika SNSD-a u NS RS, kaže da nema ništa sporno u tome da se javne manifestacije ne koriste u stranačke svrhe i da bi pitanje korištenja javnih resursa kao što su automobili i ostale stvari trebalo uskladiti sa bezbjednošću.

"Ima funkcionera kojima treba zaštita i koji su štićene ličnosti i njima treba odgovarajuća pratnja i vozila i sve ostalo. Ako su oni kandidati u kampanji, malo je teško izbalansirati jer ne mogu oni sjesti u privatni ili stranački automobil i putovati od tribine do tribine", rekao je Mazalica.

Sa idejom da političke partije i njihovi funkcioneri ne mogu koristiti javne resurse slažu se i u PDP-u, gdje ističu da i Zakon o privrednim društvima i svi korporativni zakoni brane članovima uprave da koriste resurse kompanije u bilo koje svrhe osim onih potrebnih za funkcionisanje kompanije.

"Ta praksa u privredi postoji decenijama. I kao pravnik, kao čovjek i kao političar sam sa obje ruke za da se to definiše zakonima i da javni resursi ne mogu da se koriste za političku promociju. Jedina moja bojazan je da se to neće sprovoditi pošto i sada postoji prostor da se sve zabrani, a ne koriste se ti mehanizmi, i svjedoci smo da se to svakodnevno dešava", rekao je Milko Grmuša, generalni sekretar PDP-a. On kaže da bi, ukoliko se i donese novi zakon, to bilo mrtvo slovo na papiru i da se neće poštovati, ili da će se, što je još gore, poštovati partikularno na način da će se politički protivnici sa pozicije moći svetiti svojoj političkoj konkurenciji.