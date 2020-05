Zamjenik gradonačelnika Prijedora razriješen svih stranačkih funkcija

PRIJEDOR - Prijedorski SNSD razriješio je večeras svih partijskih funkcija Aleksandra Miljuša, zamjenika gradonačelnika Prijedora, izjavio je predsjednik Gradskog odbora SNSD Prijedor Saša Bursać.

"Razlog je neispunjavanje partijskih obaveza. Nije ispunio neke zahtjeve koje je dobio ispred partije i to je veoma jednostavan i nama dovoljan razlog", rekao je Bursać na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je naglasio da je Gradski odbor cjelovit i da ide u veliku i sigurnu pobjedu u gradu Prijedoru sa svojim kandidatom za gradonačelnika i zajedno sa svojim koalicioni partnerima sa kojima će uskoro početi potpisivanje koalicionih sporazuma.

"Razriješili smo partijskih funkcija i još neke ljude i u narednom periodu razmotrićemo eventualno još neke mjere koje će donijeti Predsjedništvo i čim se mogne skupiti više od 50 ljudi, s obzirom na to da naš Gradski odbor broji 150 ljudi ove odluke ćemo potvrditi odnosno donijeti i na Gradskom odboru", naveo je Bursać.

On je istakao da SNSD ima više od 5.000 članova u Prijedoru i da svaki dan prilaze ljudi koji su prepoznatljivi u gradu, da od Skupštine grada Prijedora očekuje da donosi najbolje odluke za grad Prijedor ko god da ima skupštinsku većinu i da je prijedorski SNSD iznenađen odlukom potpredsjednika Skupštine grada Prijedora Gorana Dragojevića da napusti odbornički klub ove partije.

"To nas je sve zateklo. Nažalost, taj je čovjek bio nama i prijatelj i partijski kolega. Nismo se nadali tome. Mislim da je on pogriješio, ali to je njegova odluka. Mi smo odluku prihvatili", dodao je Bursać.

Potpredsjednik Gradskog odbora SNSD Prijedor Dražen Vrhovac izjavio je da su postali smiješni napisi u nekim medijima unazad godinu-dvije dana.

"Mi odavno znamo da je cilj naših političkih protivnika da unesu razdor i nemir u rukovodstvo SNSD-a to jest Gradskog odbora Prijedor. Nažalost po njih, nikada neće uspjeti. Nisu uspijevali ni do sada. Naš plan je da ispravimo sve one greške koje je DNS pravio godinama i zbog kojih je Prijedor sa drugog mjesta došao na šesto ili sedmo mjesto, u zavisnosti od parametara koji se mjere", rekao je Vrhovac.

U Prijedoru su večeras održane sjednice Izvršnog komiteta i Predsjedništva Gradskog odbora SNSD Prijedor, nakon čega je uslijedila konferencija za štampu.