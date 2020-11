Zanimljivosti izbora u BiH: U fotelju odbornika i sa sedam glasova

SARAJEVO, BANJALUKA - I ove lokalne izbore, kao i svake prethodne, u Bosni i Hercegovini obilježilo je nekoliko zanimljivih situacija, kao što je, recimo, u opštini Kupres u Republici Srpskoj, gdje je kandidat SNSD-a Gojko Šerbez od svog protivkandidata za načelnika ove opštine Momčila Marića imao samo jedan glas više, međutim o načelniku ove opštine, po svemu sudeći, odlučiće četiri glasa koja treba da stignu iz inostranstva.

"Mislim da je brojanje bilo fer i korektno i tu nemam primjedaba. Imali smo i sedam nevažećih listića, tri prazna, ali imamo i još četiri glasa iz inostranstva koji tek treba da stignu i da se prebroje. Nisam nikoga lobirao niti zvao te glasače iz inostranstva. Znam te ljude koji su tamo vani, a kako su oni glasali, pojma nemam", rekao je Marić za "Nezavisne".

Već tokom izborne noći na jednoj od preskonferencija Centralne izborne komisije (CIK) BiH bilo je postavljeno pitanje šta u slučaju da oba kandidata imaju isti broj glasova, međutim niko od prisutnih članova CIKa nije znao odgovor na to pitanje uz komentar da se to do sada nikada nije desilo.

Kada je riječ o manjim opštinama, zanimljivo je, recimo, da će kandidat NDPa Damir Mrković u opštini Istočni Mostar vrlo vjerovatno postati odbornik sa svega sedam osvojenih glasova.

Od zanimljivosti sa ovih izbora izdvajamo i to da je, recimo, Dejan Sejmanović, koji radi kao konobar u restoranu Narodne skupštine Republike Srpske osvojio više glasova od svog stranačkog kolege Milana Petkovića, koji je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, a koji je bio nosilac liste u Banjaluci.

Kada je riječ o nosiocima lista, uglavnom su svi oni dobili najveći broj glasova koji su išli toj stranci, a ubjedljivo najveći broj glasova u Republici Srpskoj kako kandidat za odbornika dobila je Sanja Vulić, kandidat SNSDa za gradsku skupštinu u Doboju, koja je osvojila 21.899, gdje pet stranaka sad traži novo glasanje.

Jedna od neobičnih situacija je i kandidatska lista SNSDa za odbornike u Banjaluci. Naime, Mišo Kovačević i Dragoslav Topić, koji su na listi na zadnjem i prezadnjem mjestu (35. i 34. mjesto) prestigli su mnoge svoje kolege koje se nalaze na prvim mjestima na listi. Tako je Kovačević po broju glasova na visokom trećem mjestu, a Topić samo mjesto iza njega.

Što se tiče nesvakidašnjih situacija koje su obilježile ovaj izborni proces, jedna od njih svakako je i smrt Mirsada Pece, kandidata SDA za načelnika Travnika, koji je na kraju dobio i najveći broj glasova. Ovaj slučaj izazvao je brojne nedoumice zbog kojih će CIK tražiti mišljenje i međunarodnih institucija i eksperata. SDA, čiji je Peco bio kandidat, smatra da izbori treba da se ponove, dok u HDZu smatraju da pobjeda treba da ode njihovom kandidatu Goranu Pejkanoviću, koji je u toj opštini kao kandidat za načelnika osvojio više od 6.500 glasova i bio je drugi, odmah iza Pece.

"Sljedeći kandidat po broju glasova je novoizabrani načelnik. Nijednog uporišta u zakonu nema da se izbori u Travniku ponove, to je samo želja SDA", rekao je Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, dodajući da je isti slučaj sa odbornicima, jer kada umre odbornik, popunjava ga sljedeći po broju glasova.

Brojni su i slučajevi u kojima političke partije, tačnije njihove liste, nisu imale nijedan glas, ali to je uobičajena situacija na lokalnim izborima s obzirom na to da stranke kandiduju liste zbog mjesta u biračkim odborima, a kojima kasnije trguju. Ipak, jedan slučaj svoj epilog će dobiti na sjednici CIK BiH, jer je Benjamin Tahmaz dostavio prigovor i to iz razloga što on kao kandidat za Gradsku skupštinu Novi grad Sarajevo nije dobio nijedan glas i to na biračkom mjestu na kojem je glasao on i članovi njegove porodice.

"Znači, nisam glasao ni sam za sebe", ironično je zaključio Tahmaz, koji je, prema do sada prebrojanim glasovima na listi, osvojio 198 glasova.

Preuranjeni zahtjevi za ponovno brojanje

Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je da trenutno objavljuje preliminarne rezultate lokalnih izbora i da je zbog toga preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića.

"Utvrđeni izborni rezultati će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovnih biračkih mjesta, biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, rezultati glasanja iz inostranstva, putem mobilnih timova i rezultati glasanja na nepotvrđenim glasačkim listićima", rekli su u CIKu.

Takođe, najavili su da će, nakon što Komisija objavi utvrđene izborne rezultate, politički subjekti moći u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića i to pod uslovom i na način propisan zakon.