Zapadnom Balkanu 3,3 milijarde evra za oporavak od korone

BANJALUKA, BRISEL - Savjet Evropske unije odobrio je paket pomoći "Team Europe" vrijedan 36 milijardi evra s ciljem pomaganja zemljama partnerima u suzbijanju posljedica korona krize.

Od ovog iznosa, regionu zapadnog Balkana pripašće oko 3,3 milijarde evra, a BiH oko 250 miliona, od čega je oko 80 miliona evra donacija za zdravstveni sektor i oporavak privrede. Sedam miliona evra namijenjeno je za urgentne medicinske potrebe, a ostalih 73,5 miliona za ublažavanje socioekonomskog uticaja pandemije.

Od iznosa od 250 miliona evra, dio sredstava će biti usmjeren u vidu novčanih i materijalnih donacija, a dio u vidu povoljnih kredita koje će izdavati Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i Evropska investiciona banka i druge institucije.

Od Evropske službe za spoljne poslove juče nismo dobili odgovore na pitanja koja smo im poslali u vezi sa sredstvima za BiH i zapadni Balkan.

Na stranici ove službe saopšteno je da je paket predložen u aprilu 2020. godine, a da je tada bilo planirano da se u ove svrhe izdvoji ukupno 20 milijardi evra, ali je taj iznos povećan za dodatnih 16 milijardi.

Iz Delegacije EU juče je saopšteno da će u okviru projekta "Team Europa" pomoć biti pružena i medijima koji se suočavaju s posljedicama virusa korona, u cilju pravovremenog informisanja javnosti i suzbijanja širenja dezinformacija putem medija i društvenih mreža.

Istakli su da je EU uvidjela da je pandemija bila propraćena velikom količinom lažnih ili obmanjujućih informacija, uključujući pokušaje stranih aktera da utiču na EU i rasprave koje se vode u EU.

Podsjećaju da je Žozef Borel, visoki predstavnik za spoljne poslove EU, istakao da su ciljane operacije širenja uticaja i kampanje dezinformisanja dobro poznato oružje raznih spoljnih aktera.

"Nadovezujući se na rad novoosnovanog Evropskog opservatorija za digitalne medije, EU će dodatno pojačati svoju podršku organizacijama za provjeru činjenica i istraživačima. Osiguravanje slobode izražavanja i pluralističke demokratske rasprave ključan je element našeg odgovora na dezinformisanje", naglašeno je u saopštenju.

Tanja Topić, analitičarka iz Banjaluke, kaže za "Nezavisne" da se stiče utisak da je EU krenula u agresivniju informacionu kampanju, dijelom i da pokaže koliko daje pomoći i podrške BiH.

"Prilozi u medijima o toj podršci su sve prisutniji i sasvim je sigurno da je taktika prezentovanja pomoći i podrške posredstvom medija najbolji način da se dopre do građanina", kaže ona i ističe da bi se imidž EU u BiH time mogao znatno poboljšati, posebno imajući u vidu da se, kako je naglasila, BiH nema na koga drugog osloniti osim na EU.

"Tu dolazi do osviješćenosti stanovništva, ali da li će to pokrenuti one koji treba da provedu reforme na stvarnu akciju, sumnjam. Vidjeli smo da su se naši političari nastavili ponašati kao i prije korone. Vidjeli smo samo sagu kod raspodjele novca od MMF-a. Za reforme nam trebaju novi političari i nova matrica razmišljanja i delovanja", smatra ona.

Podsjećanja radi, od 2007. godine do danas EU je u BiH donijela 284 miliona evra u vidu grantova te 1,19 milijardi evra kroz IPA programe 2014-2020. Od 1999. godine BiH je od Evropske investicione banke obezbijedila 2,4 milijarde evra povoljnih kredita.