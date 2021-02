Zapelo kod izbora gradonačelnika Mostara

MOSTAR - Niti jedna od stranaka, odnosno koalicija ne odustaje od svog kandidata za gradonačelnika u Mostaru i to je kamen spoticanja kada je u pitanju uspostava nove gradske vlasti.

Ovo je "Nezavisnim" juče potvrdio Arman Zalihić, vijećnik Bh. bloka u Gradskom vijeću, koje bi trebalo da bude formirano u petak na prvoj konstituirajućoj sjednici, nakon jučerašnjeg prvog sastanka svih stranaka koje nakon izbora, koji su održani 20. decembra prošlo godine, imaju svoje predstavnike u toj instituciji.

Zalihić je istakao da je Bh. blok inicirao ovaj sastanaka, predložio svog kandidata za gradonačelnika grada na Neretvi, ali da SDA i HDZ ne odustaju od svojih kandidata, te da će biti teško postići dogovor.

"Mi smo im rekli - dobro, eto vas SDA i HDZ pa izaberite gradonačelnika, zajedno imate dvotrećinsku većinu. Vjerujem da će sjednica biti prekinuta kod izbora gradonačelnika", kazao je juče Zalihić za "Nezavisne".

Koalicija za Mostar za gradonačelnika je kandidovala Zlatka Guzinu, HDZ Marija Kordića, a Naša stranka, koja je na izborima učestvovala u koaliciji Bh. blok Irmu Baraliju. Zalihić kaže da u vezi s Baralijom stranke unutar ovog bloka treba da se izjasne danas, mada neće biti problema da se podrži odluka Naše stranke. Kazao je da Statut grada Mostara predviđa da predsjednik i dva zamjenika Gradskog vijeća budu iz različitih konstitutivnih naroda te da u Kolegiju ne može sjediti neko ko je iz reda ostalih. Dodao je da će SDP tražiti da se prvo usvoji Statut koji je nametnuo visoki predstavnik, da bi se mogao izmijeniti.

"Nadam se da će to biti usvojeno konsenzusom, jer to ide u pravcu rješavanja da svi imaju jednaka prava. Ne znam zašto bi neko imao nešto protiv, da u Vijeću neko ima manja prava. Svi treba da budu jednaki", izjavio je Zalihić.

Nakon sastanka predstavnici stranaka su kazali da podržavaju razgovore i pregovore, ali do konkretnih rješenja nije došlo.

Zlatko Guzin, ispred Kolacije za Mostar, koji je i kandidat za gradonačelnika, rekao je da je postignut dogovor da se na sjednici izabere rukovodstvo Gradskog vijeća i da će se krenuti tim putem.

"Podržavam da se sjedne i razgovara, očekivao sam da ćemo doći do konkretnih rješenja", rekao je Guzin.

HDZ-ov kandidat Mario Kordić je, govoreći o Statutu grada Mostara, istakao kako ne zna da li će on biti usvojen.

"Pravno treba da bude procedura, što se izmjena tiče - treba sjesti. Statut koji imamo je u nekim odredbama protuzakonit. Kada to treba otvoriti - to je stvar dogovora", kazao je Kordić, dodavši da to ne treba da bude kočnica u daljem napretku rješenja za Mostar.

"Partneri HDZ-a su sve izabrane stranke. Rekao sam da je ovo civiliziran način i pravi put, da svih 35 vijećnika sjedne i raspravlja o temama Mostara. Za to sam da se otvoreno razgovara, a da se ne stavljamo u blokove. Dosta je s tim. Očekujem podršku gradskih vijećnika i zajedno ćemo razgovarati o temama", rekao je Kordić.

Irma Baralija, kandidatkinja Naše stranke za poziciju gradonačlenika, istakla je da je dogovoreno i to da se ne dopusti da Mostar bude dugo u bezvlašću.

Slaven Bevanda, ispred Hrvatske republikanske stranke (HRS), kazao je da klubovi konstitutivnih naroda moraju predložiti kandidate i na taj način će se steći uslovi da se izabere rukovodstvo Gradskog vijeća Mostar. O imenima nije govorio, niti je bilo govora o tome u organima stranke.

"HDZ ima većinu, očekujemo da će oni predložiti ime", izjavio je on i dodao da će se HRS u srijedu na sjednici izjasniti o kandidaturi ili će dati podršku nekome.

"Prvo se bira rukovodstvo Gradskog vijeća. Vijećnici će predložiti članove, a klubovi nominiraju po jednog člana. Bira se jednim glasom. Ne bira se u paketu. Može rezultat biti 15:15:5 - ovisno ko ima najviše glasova postaje predsjedavajući, druga dva dopredsjedavajući. Ako bude gradonačelnik iz istog naroda kao predsjednik Gradskog vijeća - onda dolazi do ponovnog izbora", pojasnio je Bevanda proceduru.

Što se tiče nastavaka sastanka - nije zvanično zakazano ništa, ali je raspoloženje nakon ovoga tako da je moguće da ih bude još, istakli su akteri, uz napomenu da stranke mogu između sebe razgovaraju.