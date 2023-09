Zaracin: U Dodikovim rukama je ključ za nastavak saradnje, Njemačka je uz Šmita

BANJALUKA - Manuel Zaracin, specijalni predstavnik vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana, rekao je da Njemačka odlučno podržava Kristijana Šmita.

"To sam danas još jednom poručio Miloradu Dodiku, predsjedniku RS", istakao je Zaracin i dodaje da je upravo razgovarao sa Dodikom u Banjaluci.

"Govorili smo o nastavku procesa regionalne ekonomske integracije Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Od ključnog značaja za to su ratifikacija trećeg sporazuma o mobilnosti do koje još uvijek nije došlo, kao i pridruživanje Bosne i Hercegovine Regionalnoj deklaraciji o energetskoj bezbjednosti. Pored toga sam mu još jednom pojasnio razloge za sukcesivno i ugovorno okončanje četiri velika projekta u Republici Srpskoj koje finansira Njemačka. Pri tome smo se vodili sa dva različita aspekta", naveo je Zaracin, a objavila je Njemačka ambasada u BiH na Facebooku.

Kao prvo, što se tiče političke krize koju su izazvali zvaničnici u Republici Srpskoj, vlada Njemačke, nažalost, ističe on, nije imala političkog prostora.

"Vođenje secesionističke politike, napadi na državne institucije Bosne i Hercegovine, na medije i na civilno društvo imaju posljedice. Zato smo donijeli odluku da okončamo četiri važna infrastrukturna projekta vrijednosti od 105 miliona evra, među kojima je, između ostalih, i prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci. Kao drugo, Njemačka ostaje čvrsto uz sve ljude u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu političku krizu posebno nam je stalo do ljudi u Republici Srpskoj. Zato će Njemačka u punom obimu i bez ograničenja, nastaviti implementaciju svih drugih projekata, kao što su saradnja sa civilnim društvom, projekti iz oblasti socijalnog zbrinjavanja ili humanitarna pomoć, ako za to bude potrebe", objasnio je on i dodao da ključ za nastavak saradnje i u drugim oblastima je u rukama Dodika.

Dodao je da on i Vlada Savezne Republike Njemačke želi da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.

"Međutim, za to je potrebna drugačija politika. Vođenje secesionističke politike, napadi na državne institucije Bosne i Hercegovine i sužavanje slobode medija i civilnog društva su neprihvatljivi i ovu zemlju neće voditi u EU", rekao je Zaracin i dodao da je juče imao odlične razgovore za zvaničnicima u Sarajevu.