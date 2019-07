Zašto Bakir Izetbegović nikad nije osudio genocid nad Srbima?

BEOGRAD - Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu osudilo je izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da je na "Kosovu i u BiH ista strana počinila zločine, genocid i dovela do intervencije NATO-a, koja je zaustavila užasno nasilje nad nesrbima" i upitali ga o kom on to genocidu govori i zašto nikada nije osudio genocid nad Srbima.

"Da li govorite o Jasenovcu, Jadovnu i Šumaricama gde su ubijana deca, žene i nedužni civili? Zašto nikada niste osudili genocid nad Srbima 1992. godine u Srebrenici, Kravici, Bratuncu, Podrimlju, Sarajevu", saopšteno je iz Udruženja.

Porodice kosmetskih žrtava pitaju Bakira Izetbegovića da li zna da je njegov otac Alija Izetbegović bio vrhovni komandant jedinica mudžahedina iz Saudijske Arabije koje su izvršile pokolj nad srpskim civilima od 1992. do 1993. godine i zašto nikada nisu osudili genocidnog monstruma Nasera Orića?

Iz Udruženja su pozvali Izetbegovića da dokaže da su mu sve žrtve podjednako bitne, te da obiđe srpska stratišta u Srpskoj, kao i Spomen-sobu "Kosmetske žrtve" u Beogradu.